ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Telegram возвращается в КНУ и общежития: как отменили запрет на мессенджер

13:44 08.05.2026 Пт
2 мин
Введенные ранее ограничения затронули преподавателей и студентов, но теперь ситуация изменится
aimg Ирина Костенко
Telegram возвращается в КНУ и общежития: как отменили запрет на мессенджер Telegram в КНУ решили снова разрешить (фото иллюстративное: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Студенты КНУ имени Тараса Шевченко дождались возвращения Telegram в стены родного университета. Запрет на мессенджер решили снять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Студенческого парламента КНУ в Telegram.

Читайте также: Блокировать или контролировать: украинцы вынесли свой вердикт насчет Telegram

Основное о запрете и возвращении Telegram в КНУ

В студпарламенте КНУ напомнили, что запрет на использование Telegram для сотрудников университета был введен с 11 ноября 2024 года.

"Приказом тогдашнего ректора КНУ Владимира Бугрова", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что впоследствии "эти ограничения коснулись и студентов".

"В общежитиях и учебных корпусах доступ к мессенджеру через университетскую сеть был заблокирован", - объяснили студенты.

Однако в конце апреля 2026 года стало известно, что ректора КНУ Бугрова уволили с должности.

Исполняющим обязанности ректора стал директор Учебно-научного института международных отношений Валерий Копейка (тогда как выборы нового главы КНУ запланированы на 27 мая).

"После обращения Студпарламента к новой администрации Университета вопрос (насчет Telegram, - Ред.) был пересмотрен", - рассказали украинцам вечером 7 мая.

Сообщается, что уже был "подписан приказ о снятии соответствующих ограничений".

"Благодарны, что прислушались к просьбе студенчества и оперативно решили этот вопрос", - добавили в студпарламенте КНУ.

В завершени отмечается, что "совсем скоро" - после "технических обновлений" - Telegram "возвращается в сеть КНУ".

"Пообещали - сделали", - подытожили в студпарламенте вуза.

Telegram возвращается в КНУ и общежития: как отменили запрет на мессенджерПубликация студпарламента КНУ (скриншот: t.me/spu_knu)

Студенты поделились также соответствующим приказом - о снятии ограничения доступа к мессенджеру Telegram с локальной сети Университета и признании утратившим силу предыдущего приказа ректора КНУ.

"Снять ограничения доступа к мессенджеру Telegram во внутренней компьютерной сети Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - говорится в документе.

Напомним, ранее заявление о блокировке Telegram в Украине сделала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Позже о блокировке Telegram в Украине высказался и руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Читайте также, что изменилось для пользователей Telegram после масштабного обновления.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Интернет КНУ Telegram Правила поведения Студенты Приложение Приложение Вузы Университеты
Новости
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта