Ректора КНУ Бугрова уволили с должности: названы причины

Владимира Бугрова уволили с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Выборы нового руководителя вуза назначены на 27 мая 2026 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Студенческий парламент КНУ .

Главное: Отставка: МОН уволило Владимира Бугрова с должности ректора КНУ в связи с завершением срока контракта.

Новые выборы: Избрание руководителя вуза назначено на 27 мая 2026 года.

Запрет: Из-за проигранной апелляции по делу о коррупционном правонарушении Бугров не сможет баллотироваться снова.

Скандальный фон: Увольнение произошло после серии протестов из-за интимного скандала и обвинения в нарушении финконтроля.

Временное управление: До выборов университетом будет руководить назначенный министерством исполняющий обязанности.

Согласно обнародованному приказу Министерства образования и науки, Бугрова уволили в связи с завершением контракта, заключенного в 2021 году. До проведения выборов обязанности ректора будет исполнять временно назначенное лицо.



Приказ МОН об увольнении Владимира Бугрова (Студенческий парламент КНУ)

Что с участием в выборах

В Студенческом парламенте заявили, что после решения Киевского апелляционного суда Бугров якобы не сможет участвовать в новых выборах ректора.

Речь идет о деле, в котором Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в нарушении требований финансового контроля - в частности из-за пользования автомобилем, принадлежащим его сыну, о чем сообщили в НАПК. Апелляция оставила это решение без изменений, сообщил и.о. главы Студпарламента Иван Лазоренко.

Что предшествовало

Отметим, в начале апреля вокруг университета также разгорелся скандал: в сети распространили видео, на котором зафиксирован мужчина, похожий на Бугрова, в интимном контексте.

Авторы публикаций утверждали, что речь идет о переписке со студентками и сотрудницами университета. Это вызвало протесты под Красным корпусом КНУ. Сам Бугров эти обвинения отверг и назвал ситуацию давлением.