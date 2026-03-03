Большинство украинцев против блокировки Telegram: результаты опроса

Более 75% украинцев не поддерживают блокировку Telegram в Украине, однако выступают за более активный контроль со стороны правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Социологической группы Рейтинг (Rating Group).

Согласно данным исследования, 76% опрошенных против полной блокировки Telegram в Украине. В то же время 16% граждан поддерживают такую идею.

Фото: опрос украинцев относительно блокировки Telegram (ratinggroup.ua)

Большинство респондентов поддерживают усиление контроля правоохранительных органов над мессенджером, а 41% украинцев против этого.

Влияние Telegram на нацбезопасность

Мнения опрошенных относительно влияния мессенджера на национальную безопасность расходятся. В частности, около трети украинцев считают, что никакого влияния нет, а еще четверть затрудняется с ответом.

Фото: опрос украинцев относительно блокировки Telegram (ratinggroup.ua)

В то же время 28% респондентов ответили, что Telegram негативно влияет на национальную безопасность.

Большинство опрошенных (72%) считает, что мессенджер никак не влияет на их личную безопасность. Лишь 8% считают, что пользование Telegram негативно влияет на их безопасность, а 15% - что положительно.

Блокировка Telegram в Украине

Напомним, после теракта во Львове 22 февраля, когда погибла сотрудница полиции, а также взрывов в Николаеве и Днепре, у президента Украины Владимира Зеленского начали говорить о необходимости блокировки Telegram.

В частности, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что через мессенджер "ведется вербовка".

Кроме того, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также высказался за меры против мессенджера. Но он предлагает его ограничить, а не заблокировать.