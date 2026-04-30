В КНУ назначили нового и.о. ректора: кто возглавил вуз и что будет с Бугровым

13:22 30.04.2026 Чт
Он будет исполнять обязанности до конца мая
В КНУ назначили нового и.о. ректора: кто возглавил вуз и что будет с Бугровым

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко назначили исполняющего обязанности ректора. Им стал директор Учебно-научного института международных отношений Валерий Копейка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Студенческий парламент КНУ.

Главное:

  • Новое назначение: Исполняющим обязанности ректора КНУ стал Валерий Копейка, директор УНИ международных отношений.
  • Причина изменений: Приказ подписал министр образования Оксен Лисовой в связи с завершением контракта предыдущего ректора.
  • Дата выборов: Избрание нового главы университета запланировано на 27 мая.
  • Участие Бугрова: Вопрос допуска Владимира Бугрова к выборам решит специальная комиссия после анализа судебных обстоятельств.
  • Диалог со студентами: Студенческий парламент уже направил Валерию Копейке приглашение на открытую встречу.

Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. В студенческом парламенте также сообщили, что уже пригласили новоназначенного руководителя на открытую встречу со студентами.

Приказ о назначении Валерия Копейки (Студенческий парламент КНУ)

Накануне Лисовой в эфире телемарафона объяснил, что назначение исполняющего обязанности является стандартной процедурой после завершения контракта предыдущего ректора. Он заверил, что университет не останется без руководства, а новый исполняющий обязанности - хорошо знает внутренние процессы и коллектив.

Когда выберут нового ректора

Выборы нового главы КНУ запланированы на 27 мая. Конкурс на должность был объявлен еще в марте.

В то же время вопрос участия предыдущего ректора Владимира Бугрова в выборах пока остается открытым. По словам Лисового, это требует дополнительного анализа из-за судебных обстоятельств.

Ожидается, что специальная экспертно-кадровая комиссия предоставит свои выводы относительно возможных ограничений, после чего решение будет обнародовано.

Увольнение Бугрова

Напомним, Владимира Бугрова уволили с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в связи с завершением контракта, заключенного в 2021 году. Соответствующий приказ издало Министерство образования и науки.

В то же время увольнение произошло на фоне резонансных событий вокруг университета. В частности, ранее суд признал Бугрова виновным в нарушении требований финансового контроля, а также в сети распространялись материалы интимного характера, что повлекло студенческие протесты. Ранее стало известно, что Бугров заключил контракты с Минобороны на питание по завышенным ценам.

