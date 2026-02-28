"Посмотрим": Буданов высказался о блокировке Telegram в Украине

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что еще в 2024 году предлагал ограничить в Украине Telegram. Но не блокировать его.

"Я еще в 2024 году предлагал. Не то, чтобы блокировать, а скажем так, немножко упорядочить и уменьшить скорость. Чтобы Telegram был мессенджером. Тем, чем он и должен быть", - сказал Буданов в ответ на вопрос.

Буданов добавил, что он не против каналов в Telegram. Но выступает за то, чтобы владельцы каналов были деанонимизированы, и было понятно, кто стоит за тем или иным каналом (в России владельцы каналов вынуждены регистрироваться в специальном реестре от Роскомнадзора, - прим. ред.)

"А если ты хочешь анонимный Telegram-канал, который по всем признакам является классическим СМИ, и ты еще и ведешь через него диверсионно-подрывную деятельность, через него идет вербовка, это же немножко о другом вопросе уже", - сказал он.

Буданов добавил, что Telegram в Украине можно упорядочить. Но сразу же подчеркнул, что по его мнению "это может многим не понравиться". Относительно вопроса, ждать ли каких-либо шагов против Telegram в будущем, Буданов коротко ответил "Посмотрим".