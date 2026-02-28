"Посмотрим": Буданов высказался о блокировке Telegram в Украине
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что еще в 2024 году предлагал ограничить в Украине Telegram. Но не блокировать его.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Буданов сказал в эфире телемарафона.
"Я еще в 2024 году предлагал. Не то, чтобы блокировать, а скажем так, немножко упорядочить и уменьшить скорость. Чтобы Telegram был мессенджером. Тем, чем он и должен быть", - сказал Буданов в ответ на вопрос.
Буданов добавил, что он не против каналов в Telegram. Но выступает за то, чтобы владельцы каналов были деанонимизированы, и было понятно, кто стоит за тем или иным каналом (в России владельцы каналов вынуждены регистрироваться в специальном реестре от Роскомнадзора, - прим. ред.)
"А если ты хочешь анонимный Telegram-канал, который по всем признакам является классическим СМИ, и ты еще и ведешь через него диверсионно-подрывную деятельность, через него идет вербовка, это же немножко о другом вопросе уже", - сказал он.
Буданов добавил, что Telegram в Украине можно упорядочить. Но сразу же подчеркнул, что по его мнению "это может многим не понравиться". Относительно вопроса, ждать ли каких-либо шагов против Telegram в будущем, Буданов коротко ответил "Посмотрим".
Почему в Украине встал вопрос блокировки Telegram
После теракта во Львове 22 февраля, когда погибла сотрудница полиции, а также взрывов в Николаеве и Днепре, у президента Украины Владимира Зеленского начали говорить о том, что Telegram, мол, нужно заблокировать, поскольку через него "ведется вербовка". Об этом сказала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также высказался за меры против мессенджера. Но он предлагает его ограничить, а не заблокировать.
"Запретить полностью невозможно. Ограничить его и обеспечить работу правоохранительных органов, при которой мы можем уменьшить количество террористических преступлений, - об этом надо говорить", - пояснил министр.
Стоит отметить, что идею запрета раскритиковали буквально со всех сторон. Например, ряд депутатов отметили, что заблокировать мессенджер просто невозможно, если Украина планирует выполнять нормы законодательства Евросоюза. Также основатель Telegram Павел Дуров не подчинен юрисдикции Украины, требовать от него ограничивать мессенджер и деанонимизировать каналы нет смысла.
Отдельно было отмечено, что запрет Telegram не приведет к прекращению вербовки украинцев россиянами. Вербовать агентов будут через другие соцсети - через Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber
Вал критики также пришел со стороны обычных украинцев. Многие сравнили заявления политиков с тем, что сейчас происходит в России. Как известно, российский режим якобы уже определился с датой блокировки Telegram на территории РФ - начало апреля этого года.