ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Telegram повертається до КНУ та гуртожитків: як скасували заборону на месенджер

13:44 08.05.2026 Пт
2 хв
Запроваджені раніше обмеження зачепили викладачів і студентів, але тепер ситуація зміниться
aimg Ірина Костенко
Telegram повертається до КНУ та гуртожитків: як скасували заборону на месенджер Telegram у КНУ вирішили знову дозволити (фото ілюстративне: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Студенти КНУ імені Тараса Шевченка дочекалися повернення Telegram у стіни рідного університету. Заборону на месенджер вирішили зняти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Студентського парламенту КНУ у Telegram.

Читайте також: Блокувати чи контролювати: українці винесли свій вердикт щодо Telegram

Основне про заборону та повернення Telegram у КНУ

У студпарламенті КНУ нагадали, що заборону на використання Telegram для співробітників університету було запроваджено з 11 листопада 2024 року.

"Наказом тодішнього ректора КНУ Володимира Бугрова", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що згодом "ці обмеження торкнулися і студентів".

"У гуртожитках та навчальних корпусах доступ до месенджера через університетську мережу був заблокований", - пояснили студенти.

Проте наприкінці квітня 2026 року стало відомо, що ректора КНУ Бугрова звільнили з посади.

Виконувачем обов'язків ректора став директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерій Копійка (тоді як вибори нового очільника КНУ заплановані на 27 травня).

"Після звернення Студпарламенту до нової адміністрації Університету питання (щодо Telegram, - Ред.) було переглянуто", - розповіли українцям ввечері 7 травня.

Повідомляється, що вже було "підписано наказ про зняття відповідних обмежень".

"Вдячні, що дослугались до прохання студенства та опертивно вирішили це питання", - додали у студпарламенті КНУ.

Насамкінець зазначається, що "зовсім скоро" - після "технічних оновлень" - Telegram "повертається до мережі КНУ".

"Пообіцяли - зробили", - підсумували у студпарламенті вишу.

Telegram повертається до КНУ та гуртожитків: як скасували заборону на месенджерПублікація студпарламенту КНУ (скриншот: t.me/spu_knu)

Студенти поділились також відповідним наказом - щодо зняття обмеження доступу до месенджера Telegram з локальної мережі Університету та визнання таким, що втратив чинність, попереднього наказу ректора КНУ.

"Зняти обмеження доступу до месенджера Telegram у внутрішній комп'ютерній мережі Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше заяву про блокування Telegram в Україні зробила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Згодом про блокування Telegram в Україні висловився і керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Читайте також, що змінилося для користувачів Telegram після масштабного оновлення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Інтернет КНУ Telegram Правила поведінки Студенти Додаток Застосунок Виші Університети
Новини
Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", - Зеленський
Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", - Зеленський
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту