КНУ имени Тараса Шевченко запрещает использовать Telegram: детали
Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко отказывается от использования многоплатформенного мессенджера Telegram.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Инсайдер UA".
Что известно о запрете использования Telegram в КНУ
Согласно приказу ректора КНУ имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова, в университете (как на объекте критической инфраструктуры) ограничат использование Telegram на служебных устройствах.
Установка и использование этого мессенджера (или его веб-версии) запрещается с 11 ноября 2024 года.
В документе уточняется, что использование всех имеющихся аккаунтов Telegram (каналов, ботов и т.п.) нужно прекратить безотлагательно.
При этом с веб-сайтов и аккаунтов всех структурных подразделений КНУ нужно удалить ссылки на них.
Контроль за ограничением использования каналов университета с использованием Telegram возлагается на проректора по научно-педагогической работе (связям с общественностью) Елену Добржанскую.
Приказ ректора КНУ (скриншот: t.me/+M71iphc-uxozNTNi)
Тем временем на Facebook-странице КНУ запустили опрос - кто и куда планирует "мигрировать" после блокировки Telegram.
"Тема закрытия Telegram проговаривается в Украине не впервые. Сейчас актуальность и реальность этого достигла своей вершины. Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины принял решение об ограничении использования мессенджера Telegram. Это касается и сферы высшего образования в частности", - говорится в сообщении.
Учитывая это, подписчиков спрашивают: "Что рассматриваете для себя альтернативой Telegram?".
Пост КНУ (скриншот: facebook.com/kyiv.university)
Telegram в Украине
Напомним, многоплатформенный мессенджер Telegram был основан в августе 2013 года российским предпринимателем Павлом Дуровым (являющимся также основателем подсанкционной российской социальной сети "ВКонтакте").
Ранее председатель комитета ВРУ по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказывал, что информация из мессенджера может выдаваться секретным службам РФ, поэтому если утечка информации подтвердится, Украина может заблокировать Telegram.
Позже спикер парламента Руслан Стефанчук предупредил украинцев о фейковом аккаунте в Telegram и попросил не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта, ведь он давно не пользуется этим мессенджером.
7 октября стало известно, что использование Telegram будет ограничено в Верховной Раде (по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины). В то же время, украинцам объяснили, что "это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях".
Сообщалось также, что вопрос запрета Telegram планирует рассмотреть Полтавский областной совет (поскольку члены депутатской комиссии по регламенту единогласно выступили с рекомендацией запретить этот мессенджер).
9 октября особый порядок доступа к Telegram ввел Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Кроме того, в Нацсовете выразили надежду, что вскоре этот мессенджер будет полностью заблокирован в нашей стране (как это было с "ВКонтакте" и рядом других подсанкционных ресурсов).
В конце октября стало известно, что на фоне рекомендаций МОН использование Telegram запретили в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.
1 ноября запрет на использование Telegram был введен также в Национальном авиационном университете (согласно приказу МОН №574/од об ограничении использования Telegram в служебных коммуникациях от 31.10.2024).
Читайте также, как украинцы относятся к запрету Telegram.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.