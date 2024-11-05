КНУ имени Тараса Шевченко запрещает использовать Telegram: детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Инсайдер UA".

Что известно о запрете использования Telegram в КНУ

Согласно приказу ректора КНУ имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова, в университете (как на объекте критической инфраструктуры) ограничат использование Telegram на служебных устройствах.

Установка и использование этого мессенджера (или его веб-версии) запрещается с 11 ноября 2024 года.

В документе уточняется, что использование всех имеющихся аккаунтов Telegram (каналов, ботов и т.п.) нужно прекратить безотлагательно.

При этом с веб-сайтов и аккаунтов всех структурных подразделений КНУ нужно удалить ссылки на них.

Контроль за ограничением использования каналов университета с использованием Telegram возлагается на проректора по научно-педагогической работе (связям с общественностью) Елену Добржанскую.

Приказ ректора КНУ (скриншот: t.me/+M71iphc-uxozNTNi)

Тем временем на Facebook-странице КНУ запустили опрос - кто и куда планирует "мигрировать" после блокировки Telegram.

"Тема закрытия Telegram проговаривается в Украине не впервые. Сейчас актуальность и реальность этого достигла своей вершины. Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины принял решение об ограничении использования мессенджера Telegram. Это касается и сферы высшего образования в частности", - говорится в сообщении.

Учитывая это, подписчиков спрашивают: "Что рассматриваете для себя альтернативой Telegram?".

Пост КНУ (скриншот: facebook.com/kyiv.university)