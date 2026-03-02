ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Запрет скриншотов и важные правила для групп: что изменилось в Telegram для всех

Понедельник 02 марта 2026 12:40
UA EN RU
Запрет скриншотов и важные правила для групп: что изменилось в Telegram для всех Фото: Обновленный Telegram будет иметь много полезных функций (Getty Images)
Автор: Елена Чупровская

Telegram получил новые функции. Они уже доступны для обычных пользователей, и тех, кто платит за Premium.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Telegram, в рамках масштабного обновления есть немало изменений.

Читайте также: ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей из-за сбоев Starlink и Telegram в РФ, - ISW

Основные изменения

  • Теги для участников групп
  • Запрет копирования в личных чатах
  • Подписи к GIF и редактирование медиа
  • Стикеры с фото в одно касание
  • Временные метки в опросах
  • Стриминг ответов для ботов
  • Вход через Telegram на сайты и в приложения
  • Форматирование даты и времени в сообщениях.

Далее расскажем подробнее о каждом изменении.

Теги для участников групп

Теперь в групповых чатах можно добавить тег к своему имени - например, должность, специальность или роль в сообществе.

Администраторы сами решают, могут ли участники устанавливать теги или это право остается только за ними. Теги админов всегда выделяются другим цветом.

Чтобы разрешить участникам добавлять теги: Настройки группы → Разрешения → "Изменять свой тег".

Защита чата от копирования

В любом личном чате можно запретить копирование сообщений, пересылку и скриншоты.

Чтобы включить: откройте профиль пользователя → нажмите или → "Запретить копирование".

Функция пока доступна только для Telegram Premium.

Запрет скриншотов и важные правила для групп: что изменилось в Telegram для всех

Как защитить чат от копирования (скриншот блога Telegram)

Подписи к GIF и редактирование медиа

К GIF-файлам теперь можно добавлять подписи - над или под изображением. Чтобы добавить: зажмите GIF на панели → "Добавить подпись".

GIF и стикеры также можно редактировать в редакторе Telegram: добавлять текст, рисунки, эмоджи, обрезать или менять длину.

Стикеры из фото в одно касание

Любое фото превращается в стикер одним касанием. Готовый стикер можно отредактировать - вырезать объект, добавить текст или эмоджи, а затем сохранить в коллекцию.

Временные метки в опросах

В опросах с открытыми голосами теперь видно, когда именно проголосовал каждый участник.

Стриминг ответов для ботов

Боты теперь могут выводить текст в режиме реального времени - ответ появляется постепенно, пока формируется, с возможностью прокрутки.

Вход через Telegram

Аккаунт Telegram можно использовать для регистрации и входа на сайты и в приложения - без паролей и длинных форм.

При желании можно поделиться своим номером телефона, чтобы пропустить лишние шаги верификации, или позволить сервисам присылать уведомления прямо в Telegram.

Даты и время в сообщениях

Появилось форматирование "Дата" - можно вставить конкретную дату и время в сообщение. Получатель нажимает на нее и сразу добавляет событие в календарь или устанавливает напоминание. Формат автоматически адаптируется к часовому поясу получателя.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов прямо называет Telegram угрозой национальной безопасности из-за анонимности каналов. Он подчеркнул, что вопрос блокировки или регулирования платформы остается открытым.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук также предлагает ограничить работу этого мессенджера, поскольку исполнительницу теракта во Львове завербовали именно через него.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram
Новости
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой