Зеленский: Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России"

09:58 08.05.2026 Пт
2 мин
Президент сделал заявление в День памяти и победы над нацизмом
aimg Ирина Глухова
Зеленский: Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России" Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и победы над нацизмом заявил, что современная российская агрессия является "обновленной версией нацизма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сегодня День памяти и победы над нацизмом. День, когда вся Европа отмечает завершение самой страшной войны ХХ века - войны, после которой должен был бы быть только настоящий мир. Именно так тогда мечталось, когда пушки Второй мировой начали замолкать", - сказал президент.

Он напомнил, что та война превратила украинскую землю в поле жестоких сражений, издевательств на оккупированной территории, массового уничтожения людей и жизни.

По словам Зеленского, потери украинского народа были одними из крупнейших во Второй мировой. И вклад украинцев в поражение нацистов тоже один из крупнейших.

Ведь миллионы украинцев в составе различных армий государств Антигитлеровской коалиции боролись против нацизма. Также миллионы украинцев были среди победителей, "сделав все возможное, чтобы тотальное зло проиграло".

Фото: Зеленский сделал заявление в День памяти и победы над нацизмом (инфографика РБК-Украина)

Впрочем, как подчеркнул президент, через 81 год Украина снова вынуждена бороться со злом, которое основано на аналогичной идеологии ненависти.

"К сожалению, через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло - тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме руин и издевательств, и которое основано на аналогичной идеологии ненависти. Обновленная версия нацизма, имеющая маркировку: "сделано в России", - заявил глава государства.

Он добавил, что преодолеть российскую агрессию сегодня может и должен объединенный свободный мир.

"Защита жизни людей и свободы народов от Путина - это абсолютно достойное чествование памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня утром Зеленский заявил, что РФ нарушила свое же "перемирие", которое объявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Российские захватчики продолжают штурмы и обстрелы на фронте, а также массированно атакуют беспилотниками.

