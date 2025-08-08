ua en ru
Тарифы не напугали: Китай защищает перед США свое право покупать российскую нефть, - СМИ

Китай, Пятница 08 августа 2025 17:59
Тарифы не напугали: Китай защищает перед США свое право покупать российскую нефть, - СМИ Фото: Китай покупает много российской нефти, финансируя войну в Украине (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Китай не собирается отказываться от закупок российской нефти, несмотря на давление США и угрозы новыми тарифами. Пекин считает, что покупка нефти у России - его "законное право".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Для Китая является законным и легитимным - осуществлять нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию... Мы будем продолжать принимать разумные меры энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами", - заявили в министерстве иностранных дел Китая.

Заявление Китая связано с тем, что президент США Дональд Трамп не исключил введения дополнительных тарифов против китайских товаров. Это станет наказанием для Пекина за активную покупку нефти из России.

С другой стороны, главный советник Трампа Питер Наварро преуменьшил вероятность новых тарифов против Китая, отметив, что это якобы может "навредить США". А министр финансов Скотт Бессент предположил, что антикитайские тарифы "могут обсуждаться в определенный момент".

Издание отмечает, что в июле китайский импорт из России составил чуть более 10 миллиардов долларов. С начала 2025 года объемы импорта упали на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отметим, что 8 августа российский диктатор Владимир Путин поговорил с руководителем Китая Си Цзиньпином. Это произошло накануне возможной встречи Путина с Трампом. Пекин приветствует продолжение контактов между Россией и США и поддерживает позицию Кремля по Украине.

Индии "прилетело", Китай может быть следующим

Трамп 6 августа своим указом ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. Причиной стало продолжение Индией закупок российской нефти. На тарифы уже отреагировали в МИД Индии, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти.

В то же время индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти после масштабных пошлин. Сейчас компании ждут указаний от правительства Индии. Официального запрета покупать нефть из РФ Нью-Дели не озвучивал.

