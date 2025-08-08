Тарифы не напугали: Китай защищает перед США свое право покупать российскую нефть, - СМИ

Китай не собирается отказываться от закупок российской нефти, несмотря на давление США и угрозы новыми тарифами. Пекин считает, что покупка нефти у России - его "законное право".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Для Китая является законным и легитимным - осуществлять нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию... Мы будем продолжать принимать разумные меры энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами", - заявили в министерстве иностранных дел Китая.

Заявление Китая связано с тем, что президент США Дональд Трамп не исключил введения дополнительных тарифов против китайских товаров. Это станет наказанием для Пекина за активную покупку нефти из России.

С другой стороны, главный советник Трампа Питер Наварро преуменьшил вероятность новых тарифов против Китая, отметив, что это якобы может " навредить США". А министр финансов Скотт Бессент предположил, что антикитайские тарифы " могут обсуждаться в определенный момент".