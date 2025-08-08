Путин созвонился с Си Цзиньпином перед возможной встречей с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином. Это произошло накануне возможной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post .

Как сообщили государственные китайские СМИ, лидер Китая Си Цзиньпин в пятницу, 8 августа, провел телефонный разговор с Путиным.

Российский диктатор и китайский лидер обсудили ситуацию в Украине. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам. Также он отметил, что Пекин приветствует продолжение контактов между Россией и США.

Стороны также договорились способствовать развитию отношений между Китаем и Россией и сотрудничать в подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, что перед этим Путин и Си Цзиньпин говорили 19 июня. Это произошло после саммита стран G7 в Канаде. Тогда якобы Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги саммита G7 и ситуацию на Ближнем Востоке.