Путин созвонился с Си Цзиньпином перед возможной встречей с Трампом

Москва, Пятница 08 августа 2025 14:30
Путин созвонился с Си Цзиньпином перед возможной встречей с Трампом Фото: Си Цзиньпин и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином. Это произошло накануне возможной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщили государственные китайские СМИ, лидер Китая Си Цзиньпин в пятницу, 8 августа, провел телефонный разговор с Путиным.

Российский диктатор и китайский лидер обсудили ситуацию в Украине. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам. Также он отметил, что Пекин приветствует продолжение контактов между Россией и США.

Стороны также договорились способствовать развитию отношений между Китаем и Россией и сотрудничать в подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, что перед этим Путин и Си Цзиньпин говорили 19 июня. Это произошло после саммита стран G7 в Канаде. Тогда якобы Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги саммита G7 и ситуацию на Ближнем Востоке.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, спецпредставитель США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин 6 августа провели трехчасовую встречу в Москве. Дональд Трамп заявил, что встреча была "продуктивной".

Как писало New York Times, Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным уже на следующей неделе, а также хочет провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского.

Накануне Путин сказал, что возможным местом его встречи с Трампом могут быть ОАЭ.

По данным Fox News, встреча Трампа и Путина может состояться уже в следующий понедельник, 11 августа, в Риме.

Владимир Путин Российская Федерация Китай Си Цзиньпинь
