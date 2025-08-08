Тарифи не налякали: Китай захищає перед США своє право купувати російську нафту, - ЗМІ

Китай не збирається відмовлятися від закупівель російської нафти попри тиск США та погрози новими тарифами. Пекін вважає, що купівля нафти в Росії - його "законне право".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Для Китаю є законним та легітимним - здійснювати нормальне економічне, торгівельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включаючи Росію... Ми продовжуватимемо вживати розумних заходів енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", - заявили у міністерстві закордонних справ Китаю.

Заява Китаю пов'язана із тим, що президент США Дональд Трамп не виключив введення додаткових тарифів проти китайських товарів. Це стане покаранням для Пекіну за активну купівлю нафти з Росії.

З іншого боку, головний радник Трампа Пітер Наварро применшив ймовірність нових тарифів проти Китаю, зазначивши, що це нібито може " зашкодити США". А міністр фінансів Скотт Бессент припустив, що антикитайські тарифи " можуть обговорюватися в певний момент".