Встреча Трампа и Путина может состояться на следующей неделе, - Fox News
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Вероятно, это может произойти в понедельник, 11 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Два источника издания, знакомые с переговорами, заявили, что встреча якобы планируется уже на ближайший понедельник, 11 августа, а Рим - одно из возможных мест проведения.
При этом, как отмечает Fox News, если встреча состоится позже на этой неделе, Рим все еще может быть возможным местом для ее проведения. Но рассматриваются и другие страны в Европе и не только.
В то же время российские государственные СМИ уже пишут, что Рим не может быть местом проведения встречи Трампа и Путина.
Встреча Трампа и Путина
6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву, где провел трехчасовую встречу с диктатором Владимиром Путиным. Дональд Трамп назвал переговоры "продуктивными".
Издание The New York Times сообщало, что на следующей неделе может состояться личная встреча Трампа с Путиным, а затем - и трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил договоренность между Москвой и Вашингтоном и заявил, что место встречи якобы уже согласовано. Позже Путин сказал, что встреча с Трампом может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.