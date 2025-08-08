ua en ru
Встреча Трампа и Путина может состояться на следующей неделе, - Fox News

Рим, Пятница 08 августа 2025 13:53
Встреча Трампа и Путина может состояться на следующей неделе, - Fox News Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Вероятно, это может произойти в понедельник, 11 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Два источника издания, знакомые с переговорами, заявили, что встреча якобы планируется уже на ближайший понедельник, 11 августа, а Рим - одно из возможных мест проведения.

При этом, как отмечает Fox News, если встреча состоится позже на этой неделе, Рим все еще может быть возможным местом для ее проведения. Но рассматриваются и другие страны в Европе и не только.

В то же время российские государственные СМИ уже пишут, что Рим не может быть местом проведения встречи Трампа и Путина.

Встреча Трампа и Путина

6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву, где провел трехчасовую встречу с диктатором Владимиром Путиным. Дональд Трамп назвал переговоры "продуктивными".

Издание The New York Times сообщало, что на следующей неделе может состояться личная встреча Трампа с Путиным, а затем - и трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил договоренность между Москвой и Вашингтоном и заявил, что место встречи якобы уже согласовано. Позже Путин сказал, что встреча с Трампом может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.

