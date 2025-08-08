Встреча Трампа и Путина может состояться на следующей неделе, - Fox News

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Вероятно, это может произойти в понедельник, 11 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Два источника издания, знакомые с переговорами, заявили, что встреча якобы планируется уже на ближайший понедельник, 11 августа, а Рим - одно из возможных мест проведения.

При этом, как отмечает Fox News, если встреча состоится позже на этой неделе, Рим все еще может быть возможным местом для ее проведения. Но рассматриваются и другие страны в Европе и не только.