Соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций: полное расписание матчей

Воскресенье 31 августа 2025 11:52
Соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций: полное расписание матчей "Динамо" и "Шахтер" узнали расписание матчей в Лиге конференций (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Екатерина Урсатий

"Динамо" и "Шахтер" сыграют по шесть матчей в основном раунде Лиги конференций этого сезона. Первые поединки стартуют 2 октября, а украинские клубы уже узнали полный календарь игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Украинские клубы в групповом этапе

Чемпион Украины "Динамо" вышел в основной раунд Лиги конференций после квалификационного отбора Лиги Европы. Хотя киевляне уступили "Маккаби" Тель-Авив, они получили путевку в Лигу конференций.

Обладатель Кубка Украины "Шахтер" также пробился в основной раунд, одолев в финале квалификации швейцарский "Серветт". Чтобы продолжить борьбу в еврокубке, обе команды должны завершить выступления как минимум в топ-24 турнирной таблицы.

Основной раунд турнира стартует 2 октября. "Динамо" номинально дома будет принимать обладателя Кубка Англии "Кристал Пэлас", а "Шахтер" отправится в Шотландию на матч против "Абердина".

Расписание матчей "Шахтера"

  • 2 октября, 22:00 - "Абердин" (выезд)
  • 23 октября, 19:45 - "Легия" (дома)
  • 6 ноября, 19:45 - "Брейдаблик" (дома)
  • 27 ноября, 22:00 - "Шемрок Роверс" (выезд)
  • 11 декабря, 22:00 - "Гамрун Спартанс" (выезд)
  • 18 декабря, 22:00 - "Риека" (дома)

Расписание матчей "Динамо"

  • 2 октября, 19:45 - "Кристал Пэлас" (дома)
  • 23 октября, 22:00 - "Самсунспор" (выезд)
  • 6 ноября, 22:00 - "Зрински" (дома)
  • 27 ноября, 19:45 - "Омония" (выезд)
  • 11 декабря, 19:45 - "Фиорентина" (выезд)
  • 18 декабря, 22:00 - "Ноах" (дома)

Завершающие поединки

Последние матчи группового этапа состоятся 18 декабря. "Шахтер" сыграет против "Риеки" дома, а "Динамо" будет принимать армянский "Ноах".

Читайте также, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА прямо сейчас.

Ранее мы сообщали, что "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/16 Кубка Украины.

Динамо Шахтер Футбол
