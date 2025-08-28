"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников: определились пары 1/16 Кубка Украины-2025/26
В Доме футбола в Киеве 28 августа состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. В турнире примут участие 32 команды, среди которых четыре клуба Украины в еврокубках - "Динамо", "Александрия", "Шахтер" и "Полесье".
Об этом сообщает РБК-Украина.
Главные интриги и громкие пары
По результатам жеребьевки сформировались две пары, состоящие из клубов УПЛ.
Одна из них - "Александрия" будет принимать на домашнем поле "Динамо", а другая - "Рух" будет противостоять на выезде "Полесью".
Действующий обладатель трофея, донецкий "Шахтер", сыграет на выезде с клубом "Полесье-Ставки".
А базовыми датами проведения матчей 1/16 финала являются 17 и 24 сентября.
Все пары 1/16 финала Кубка Украины:
- "Металлист 1925" (Харьков) - "Колос" (Полонное)
- "Александрия" - "Динамо" (Киев)
- "Металлург" (Запорожье) - "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
- "Левый Берег" (Киев) - "Виктория" (Сумы)
- "Ингулец" (Петрово) - "Подолье" (Хмельницкий)
- "Рух" (Львов) - "Полесье" (Житомир)
- "Полесье-Ставки" - "Шахтер" (Донецк)
- "Агротех" (Тишковка) - "Черноморец" (Одесса)
- "Нива" (Винница) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)
- "Металлист" (Харьков) - ЛНЗ (Черкассы)
- "Лесное" (Киевская область) - "Олимпия" (Савинцы)
- "Агробизнес" (Волочиск) - "Денгофф" (Деникивка)
- "Чернигов" - "Кривбасс" (Кривой Рог)
- "Буковина" (Черновцы) - "Карпаты" (Львов)
- "Локомотив" (Киев) - "Верес" (Ровно)
- "СК Полтава" - "Нива" (Тернополь)
Изменения в регламенте и трансляции
С текущего сезона Кубок Украины проводится по обновленному формату. Все матчи, начиная с 1/32 финала, играются в формате одного матча, а в случае ничьей сразу назначается серия пенальти без дополнительного времени. Все игры турнира транслируются на УПЛ ТВ.
Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер", который в финале сезона 2024/2025 победил "Динамо".