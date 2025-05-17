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Первый трофей за 119 лет! "Кристал Пэлас" сенсационно выиграл Кубок Англии, обыграв "Ман Сити"

Суббота 17 мая 2025 21:19
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Первый трофей за 119 лет! "Кристал Пэлас" сенсационно выиграл Кубок Англии, обыграв "Ман Сити" "Кристал Пэлас" победил "Манчестер Сити" и выиграл Кубок Англии (фото: facebook.com/officialcpfc)
Автор: Дмитрий Войналович

"Кристал Пэлас" сенсационно обыграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии сезона 2024/25 со счетом 1:0. Это - первый трофей в 119-летней истории лондонского клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Как "Кристал Пэлас" победил "Манчестер Сити"

Единственный и решающий гол на "Уэмбли" на 16-й минуте забил полузащитник "орлов" Эберечи Эзе, который вошел в клубную историю как четвертый игрок, забивавший за "Кристал Пэлас" в финале Кубка Англии (до этого это достижение покорялось лишь Гари О'Райли, Яну Райту и Джейсону Панчеону).

Кроме того, Эзе установил личный рекорд: он стал первым игроком клуба со времен Даррена Амброуза, который отмечался в пяти матчах подряд - это было еще в 2009 году. В своей результативной серии хавбек забивал "Арсеналу", "Астон Вилле", "Ноттингем Форесту", "Тоттенхэму" (дважды) и теперь "Манчестер Сити".

Радость фанатов "орлов" не передать словами (фото: facebook.com/officialcpfc)

Отметим, что на 36-й минуте "Манчестер Сити" получил право на пенальти, однако Омар Мармуш не сумел реализовать удар с 11 метров - выстрел египтянина отразил Дин Хендерсон.

К слову, вратарь красно-синих взял уже четвертый пенальти из последних восьми (в игровое время) и стал первым голкипером со времен Петра Чеха, кто сумел парировать удар с точки в основное время решающего матча Кубка Англии.

Кроме исторической победы "Кристал Пэлас" получил честь в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

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