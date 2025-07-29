"Динамо" разбило "Хамрун" в ответном матче ЛЧ: что дальше для киевлян

Киевское "Динамо" уверенно переиграло мальтийский "Хамрун Спартанс" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "бело-синих". Благодаря этому результату и победе 3:0 в первом матче , киевляне с совокупным счетом 6:0 вышли в следующую стадию турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

"Динамо" - Хамрун": обзор ключевых моментов матча

Матч прошел на "Арене Люблин" в Люблине, которая является номинально домашним стадионом для украинского клуба в еврокубках. Главным арбитром встречи был Якоб Сундберг из Дании.

Стоит отметить, что в составе "Динамо" отсутствовал капитан команды Виталий Буяльский.

С первых минут подопечные Александра Шовковского взяли игру под свой контроль, диктуя темп и создавая моменты у ворот мальтийцев.

На 12-й минуте мяч оказался в воротах "Хамруна". После навеса с углового футбольный снаряд прилетел во вратарскую на голову Кристиану Биловару, которому даже не пришлось прыгать. Однако, после просмотра VAR, арбитр отменил гол, зафиксировав, что мяч задел руку игрока "Динамо".

Но уже на 28-й минуте "Динамо" таки сумело открыть счет. Мальтийцы помогли киевлянам: Ванат перехватил неудачную передачу от защитника Полито на кипера Бонелло и с острого угла отправил мяч в ворота, сделав счет 1:0.

На 35-й минуте "Динамо" удвоило свое преимущество - 2:0. После вертикальной передачи к левому углу штрафной Николай Шапаренко сделал прострел, и Бражко в падении точно переправил мяч в ворота соперника.

В конце матча, на 82-й минуте, "Динамо" поставило точку в этом поединке. Влад Супряга поборолся в правом углу штрафной и отпасовал на Александра Тымчика, который нашел Михавко, и защитник уверенно положил мяч в дальний угол, зафиксировав разгромный результат.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. Ответный матч, 29 июля

"Динамо" - "Хамрун Спартанс" - 3:0

Голы: Владислав Ванат (28), Владимир Бражко (35), Тарас Михавко (82).

Что дальше для "Динамо" в Лиге чемпионов

После уверенной победы над "Хамруном", "Динамо" продолжает свой путь в квалификации Лиги чемпионов.

Следующим соперником киевлян в третьем квалификационном раунде станет победитель пары между кипрским "Пафосом" и израильским "Маккаби" из Тель-Авива. Второй матч между ними состоится 30 июля. Первая встреча этих команд завершилась вничью 1:1.

Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 5-6 августа, а ответные матчи - на 12 августа.

Если "Динамо" выиграет 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

В случае победы над своим соперником, "Динамо" выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Это будет последний этап квалификации перед групповым этапом самого престижного клубного турнира Европы.

Победа в плей-офф гарантирует место в групповом этапе Лиги чемпионов, а поражение в плей-офф означает автоматическое попадание в групповой этап Лиги Европы.

Если "Динамо" проиграет 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

В случае поражения в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, "Динамо" не выбывает из еврокубков полностью.

По регламенту УЕФА, команда, которая проигрывает на этом этапе, автоматически переходит в раунд плей-офф Лиги Европы. Это дает клубу еще один шанс побороться за место в групповом этапе другого престижного европейского турнира.

Если уже на этом этапе (раунд плей-офф Лиги Европы) "Динамо" проиграет свои матчи, то оно автоматически переходит в групповой этап Лиги конференций.

Таким образом, еврокубковая осень для киевлян точно гарантирована.