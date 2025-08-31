Суперники "Динамо" та "Шахтаря" в Лізі конференцій: повний розклад матчів
"Динамо" та "Шахтар" дізналися розклад матчів у Лізі конференцій (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Українські клуби "Динамо" та "Шахтар" проведуть по шість матчів у основному раунді Ліги конференцій. УЄФА опублікувала повний календар ігор, які стартують 2 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Українські клуби у груповому етапі
Чемпіон України "Динамо" та володар Кубка країни "Шахтар" вийшли до основної частини Ліги конференцій.
- "Шахтар" у фіналі кваліфікації пройшов швейцарський "Серветт".
- "Динамо" поступилося "Маккабі" Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, але отримало путівку до Ліги конференцій.
Щоб продовжити боротьбу в єврокубку, обидві українські команди мають завершити виступи в топ-24 турнірної таблиці.
Основний раунд стартує 2 жовтня:
- "Шахтар" вирушить до Шотландії, де зіграє з "Абердіном";
- "Динамо" номінально вдома прийматиме володаря Кубка Англії "Крістал Пелас".
Розклад матчів "Шахтаря"
- 2 жовтня, 22:00 - "Абердін" (виїзд)
- 23 жовтня, 19:45 - "Легія" (вдома)
- 6 листопада, 19:45 - "Брейдаблік" (вдома)
- 27 листопада, 22:00 - "Шемрок Роверс" (виїзд)
- 11 грудня, 22:00 - "Гамрун Спартанс" (виїзд)
- 18 грудня, 22:00 - "Рієка" (вдома)
Розклад матчів "Динамо"
- 2 жовтня, 19:45 - "Крістал Пелас" (вдома)
- 23 жовтня, 22:00 - "Самсунспор" (виїзд)
- 6 листопада, 22:00 - "Зрінські" (вдома)
- 27 листопада, 19:45 - "Омонія" (виїзд)
- 11 грудня, 19:45 - "Фіорентина" (виїзд)
- 18 грудня, 22:00 - "Ноах" (вдома)
Завершальні поєдинки
Останні матчі групового етапу відбудуться 18 грудня. "Шахтар" зіграє проти "Рієки" вдома, а "Динамо" прийматиме вірменський "Ноах".