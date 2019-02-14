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Суд дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Новини » Політика    14.02.2019 - 13:23
Суд дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Суддя Сергій Каракашьян зачитав рішення суду

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян у четвер оголосив рішення за клопотанням Кабміну щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна.

Він заявив, що Супрун може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Після цього Кабінет міністрів України 13 лютого прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, зокрема, підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.

Відзначимо, чотири дні суддя по справі Супрун не виходив з дорадчої кімнати. У суді це пояснили тим, що суддя має великий об'єм матеріалів.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляла, що більше тижня робота міністерства охорони здоров’я є заблокованою

"Більше тижня робота міністерства є заблокованою. Ми сприймаємо це як спробу затягнути процес та відтермінувати прийняття важливого рішення для українців. А також як атаку на уряд, президента та міністерство охорони здоров’я. Ми вимагаємо, щоб суддя терміново оголосив рішення, щоб знати як нам далі діяти", - сказала вона.

ПІзніше у Міністерстві юстиції заявили, що оскаржать рішення суду про відсторонення Уляни Супрун.

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