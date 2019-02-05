Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун відсторонили за позовом нардепа Ігоря Мосійчука

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Відзначимо, суд відсторонив Супрун за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука до прем'єра Володимира Гройсмана про підписання розпорядження про тимчасове покладення на Супрун виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Позивач просив визнати дії Гройсмана протиправними. Також Мосійчук просив визнати протиправною його бездіяльність щодо невнесення на розгляд Ради подання про назанчения міністра охорони здоров'я.

Фото: рішення суду (facebook.com/O.Liashko)

У той же час в міністерстві заявили, що дізналися про відсторонення Супрун зі ЗМІ. В даний час її команда проводить консультації з юристами.

Нагадаємо, в листопаді комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я направив проект постанови про звільнення Супрун спікеру Андрію Парубію.

Сама ж Супрун розцінювала такі випади на свою адресу як "характерна відповідь старої системи, яка найбільше прагне зберегти статус-кво".

"Це допомагає розуміти, що ми діємо правильно і виконуємо суспільний запит на справжні зміни", - відзначала вона в жовтні.





