Мінюст оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Глава Мін'юсту назвав рішення суду абсурдним

Міністерство юстиції оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра юстиції Павла Петренка.

Зокрема, Петренко назвав відповідне рішення Окружного адміністративного суду Києва абсурдним.

"Абсурдні, безвідповідальні рішення українських судів не зможуть заборонити Уляні виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення Окружного адмінсуду Києва буде терміново оскаржено", - підкреслив міністр.

Петренко назвав Супрун реформатором, яка вперше за історію країни кинула виклик системі. Серед її досягнень він назвав боротьбу із тіньовими схемами закупівель ліків, медичну реформу, програму "Доступні ліки".

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Пізніше члени Кабінету міністрів висловили стурбованання тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди Міністерства охорони здоров'я. Також про підтримку Уляні Супрун заявив президент України Петро Порошенко.