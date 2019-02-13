Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки міністра

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Дане розпорядження дозволяє Супрун підписувати важливі документи

Кабінет міністрів України сьогодні, 13 лютого, прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, зокрема, підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ у Facebook.

Згідно з постановою, "щоб забезпечити безперервність роботи МОЗ України 13 лютого Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, яке дозволяє в.о. міністру охорони здоров’я Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, крім виключних повноважень міністра як члена Кабінету міністрів України, визначених постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1096 "Про порядок виконання обов’язків міністра у разі його тимчасової відсутності".

Зазначається, що це розпорядження є консолідованим рішенням уряду.

"Розпорядження дозволяє розблокувати найбільш критичні питання роботи МОЗ. Цей винятковий крок Кабінету міністрів є відповіддю на те, що робота МОЗ України була заблокована рішенням Окружного адміністративного суду Києва", - повідомляють у МОЗ.

Підкреслюється, що дане розпорядження дозволяє Супрун підписати важливі документи, зокрема, й щодо розподілу ліків та вакцин у регіони.

"Розпорядження уряду дозволяє затвердити розподіл вакцин і ліків у регіони, відправити на закордонне лікування 44 українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні “ОХМАТДИТ” та закупівлю обладнання та інші рішення, що потребують негайного затвердження. Ці документи будуть підписані найближчим часом", - додали у відомстві.

Зазначимо, Окружний адміністративний суд Києва 5 лютого заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було ухвалено за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

12 лютого Окружний адміністративний суд Києва не виніс рішення за клопотанням Міністерства юстиції щодо Уляни Супрун.

Сьогодні Кабінет міністрів вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді окружного адміністративного суду м. Києва Сергія Каракашьяна.