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Сьогодні суд оголосить рішення по справі Супрун

Новини » Суспільство    14.02.2019 - 10:43
Сьогодні суд оголосить рішення по справі Супрун
Фото: Уляна Супрун в суді (РБК-Україна)

Суддя вийде із нарадчої кімнати о 12:00

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян у четвер о 12.00 оголосить рішення за клопотанням Кабміну щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Суддя вийде із нарадчої кімнати о 12 годині 00 хвилин. Рішення буде оголошено в залі судового засідання", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, вже четвертий день суддя по справі Супрун не виходить з дорадчої кімнати. У суді це пояснили тим, що суддя має великий об'єм матеріалів.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Після цього Кабінет міністрів України 13 лютого прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, зокрема, підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.

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