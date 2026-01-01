ua en ru
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО

Словакия, Четверг 01 января 2026 19:57
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО Фото: Роберт Калиняк, министр обороны Словакии (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Министерстве обороны Словакии заявили, что Украина никогда не будет в НАТО. Также добавили, что обороной должен руководить только Североатлантический альянс, а ЕС не должен вмешиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью TASR высказал позицию, что совместная оборона стран ЕС должна оставаться под руководством НАТО, а не Европейского Союза.

По его мнению, два командования одновременно не могут эффективно обеспечить безопасность.

"Или мы в НАТО, и тогда нам это не нужно, или мы в Европе", - сказал он.

Кроме того, Калиняк отметил отсутствие перспектив членства Украины в НАТО.

"Украина никогда не будет в НАТО, и вступление в ЕС ей тоже будет сложно обеспечить", - заявил министр.

Также он критически оценил роль коалиции государств, которые поддерживают Украину.

"Она прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, что нет", - отметил Калиняк.

Он добавил, что "Украина имела шанс завершить войну еще в 2022 году", и подчеркнул, что создание общей европейской армии может быть логичным шагом только в случае отсутствия членства в НАТО.

Членство в НАТО как гарантии безопасности

По данным опросов, украинцы до сих пор считают НАТО ключом к безопасности, хотя поддержка снизилась с 55% до 38%. Другие исследования показывают, что доверие украинцев к ЕС выросло, тогда как доверие к НАТО упало, что отражает изменения в настроениях населения.

Слова Калиняка отражают дискуссии в ЕС относительно европейской безопасности и роли НАТО. Ранее он отмечал, что единственным эффективным механизмом коллективной обороны является НАТО, и общая европейская армия вызывает споры среди членов Союза.

Напомним, что Украина впервые приняла участие в отработке механизмов статьи 5 НАТО.

Во время учений Loyal Dolos 2025 украинские эксперты из Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) впервые присоединились к практической работе над сценариями коллективной обороны, предусмотренными Договором Альянса.

Также ранее США подготовили для Украины проект гарантий безопасности, который в рамках так называемого "мирного плана" базируется на логике статьи 5 НАТО. Он предусматривает согласованную реакцию западных партнеров в случае повторной агрессии России против Украины.

