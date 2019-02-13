На референдумі за вступ до НАТО проголосували би 80% киян

Фото: саміт НАТО в Брюселі (www.nato.int)

Підтримка вступу до НАТО в Києві вища, ніж в цілому по Україні

Дві третини жителів Києва (65,8%) підтримали б вступ України до НАТО у разі проведення відповідного референдуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Збираються проголосувати проти 15,8% жителів столиці, 11,5% утрималися б і не брали участі в голосуванні. Ще 6,9% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Таким чином, 80,6% киян, які б узяли участь у референдумі, проголосували б за вступ до НАТО, зазначають соціологи.

За даними опитування, 50,9% киян вважать, що закріплення в Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО буде мати практичні наслідки - реальне досягнення Україною членства в ЄС та НАТО. Не вважають так - 31,9%. Ще 17,2% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, Центру Разумкова та групи "Рейтинг", яке було проведене в жовтні - листопаді 2018 року, у референдумі щодо вступу до НАТО взяли б участь 76% громадян, а голоси розподілилися б наступним чином: 53% - за, 47% - проти.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 листопада Верховна рада ухвалила зміни до Конституції про незворотність курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.