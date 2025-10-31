Суд начал избирать Труханову меру пресечения: что известно

Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды в конце сентября.

Отметим, сторона обвинения ходатайствует о круглосуточном домашнем аресте для Труханова на 60 дней с ношением электронного браслета.

Однако сам Труханов на заседание не приехал, но подал ходатайство об участии по видеосвязи.

Что известно о деле Труханова о служебной халатности

После более 25 обысков у девяти должностных лиц, среди которых экс-мэр Труханов, его два заместителя, руководители департаментов и коммунального предприятия "Городские дороги", объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УКУ - служебная халатность, повлекшая гибель людей.

Их действия, по версии следствия, привели к трагическим последствиям во время стихии 30 сентября. Всего в результате мощных ливней в Одессе погибли девять человек.

В частности, женщины, которые возвращались домой по улице - волна сбила их с ног и понесла по течению. Люди свидетельствовали, что за считанные минуты вода уничтожала заборы и затапливала дома до второго этажа.

Одним из самых трагических эпизодов наводнения стала гибель семьи из 5 человек, среди которых был ребенок. Семья жила на цокольном этаже. За несколько минут поток воды накрыл жителей дома, не оставив ни единого шанса выжить. Спасатели нашли тела семьи в подвале, когда откачивали воду.

Еще тогда мэр города Геннадий Труханов отмечал, что всего за семь часов 30 сентября выпала почти двухмесячная норма осадков, поэтому "ни одна ливневая система не могла справиться с такой нагрузкой". После трагедии президент Владимир Зеленский поручил министру развития общин и территорий провести полную проверку работы местных властей.

Параллельно с ликвидацией последствий трагедии, полицейские начали расследование. В ходе следствия было установлено, что система ливневой канализации на территории Одессы годами не содержалась должным образом.

"Сообщено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал. Это не о халатности, это о преступной халатности, которая привела к смерти людей", - заявил на днях генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Кто такой Геннадий Труханов и почему его лишили гражданства

Геннадий Труханов - украинский политик, занимавший должность мэра с 2014 года, ранее был народным депутатом 7-го созыва и членом запрещенной "Партии регионов".

Является уроженцем в Одессе, возглавлял Одесский областной совет, до политики работал в бизнесе. В 2014 году Труханов был избран мэром от партии "Доверяй делам" и с тех пор неоднократно переизбирался на эту должность.

На фоне Революции Достоинства и начала российско-украинской войны он высказывал пророссийские взгляды. Журналисты неоднократно публиковали расследование о вероятном российском гражданстве Труханова, которое он отрицает, утверждая, что имеет только украинский паспорт и готов пройти проверку на полиграфе.

В 2025 году на сайте Офиса президента появились петиции с требованием лишить его украинского гражданства и создать в Одессе городскую военную администрацию.