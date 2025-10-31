ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Суд начал избирать Труханову меру пресечения: что известно

Киев, Пятница 31 октября 2025 16:38
UA EN RU
Суд начал избирать Труханову меру пресечения: что известно Фото: Геннадий Труханов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды в конце сентября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сторона обвинения ходатайствует о круглосуточном домашнем аресте для Труханова на 60 дней с ношением электронного браслета.

Однако сам Труханов на заседание не приехал, но подал ходатайство об участии по видеосвязи.

Что известно о деле Труханова о служебной халатности

После более 25 обысков у девяти должностных лиц, среди которых экс-мэр Труханов, его два заместителя, руководители департаментов и коммунального предприятия "Городские дороги", объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УКУ - служебная халатность, повлекшая гибель людей.

Их действия, по версии следствия, привели к трагическим последствиям во время стихии 30 сентября. Всего в результате мощных ливней в Одессе погибли девять человек.

В частности, женщины, которые возвращались домой по улице - волна сбила их с ног и понесла по течению. Люди свидетельствовали, что за считанные минуты вода уничтожала заборы и затапливала дома до второго этажа.

Одним из самых трагических эпизодов наводнения стала гибель семьи из 5 человек, среди которых был ребенок. Семья жила на цокольном этаже. За несколько минут поток воды накрыл жителей дома, не оставив ни единого шанса выжить. Спасатели нашли тела семьи в подвале, когда откачивали воду.

Еще тогда мэр города Геннадий Труханов отмечал, что всего за семь часов 30 сентября выпала почти двухмесячная норма осадков, поэтому "ни одна ливневая система не могла справиться с такой нагрузкой". После трагедии президент Владимир Зеленский поручил министру развития общин и территорий провести полную проверку работы местных властей.

Параллельно с ликвидацией последствий трагедии, полицейские начали расследование. В ходе следствия было установлено, что система ливневой канализации на территории Одессы годами не содержалась должным образом.

"Сообщено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал. Это не о халатности, это о преступной халатности, которая привела к смерти людей", - заявил на днях генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Кто такой Геннадий Труханов и почему его лишили гражданства

Геннадий Труханов - украинский политик, занимавший должность мэра с 2014 года, ранее был народным депутатом 7-го созыва и членом запрещенной "Партии регионов".

Является уроженцем в Одессе, возглавлял Одесский областной совет, до политики работал в бизнесе. В 2014 году Труханов был избран мэром от партии "Доверяй делам" и с тех пор неоднократно переизбирался на эту должность.

На фоне Революции Достоинства и начала российско-украинской войны он высказывал пророссийские взгляды. Журналисты неоднократно публиковали расследование о вероятном российском гражданстве Труханова, которое он отрицает, утверждая, что имеет только украинский паспорт и готов пройти проверку на полиграфе.

В 2025 году на сайте Офиса президента появились петиции с требованием лишить его украинского гражданства и создать в Одессе городскую военную администрацию.

Петиции быстро набрали необходимых 25 тысяч подписей. Впоследствии СБУ объявила, что Труханов потерял украинское гражданство из-за наличия российского паспорта, и обнародовала фото документов.

Соответственно он покинул пост мэра, а деятельность его советников прекратилась. Зеленский назначил главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, который до этого возглавлял Днепропетровскую область, а секретарь горсовета Игорь Коваль стал временным исполняющим обязанности мэра.

Президент Украины отмечал, что решение о лишении Труханова гражданства не является политическим шагом, а практической мерой, чтобы обеспечить безопасность Одессы и гарантировать, что руководители города будут способны защищать его интересы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Печерский районный суд Мера пресечения Геннадий Труханов
Новости
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине