Главная » Новости » Политика

Зеленский объяснил, почему Труханова лишили гражданства

Вторник 28 октября 2025 11:12
Зеленский объяснил, почему Труханова лишили гражданства Фото: Геннадий Труханов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Милан Лелич

Решение о лишении бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства не является политическим. СБУ имеет достаточно доказательств наличия у него паспорта России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами 27 октября.

По словам президента, Служба безопасности Украины имеет достаточно доказательств о наличии у Труханова российского гражданства. Также есть данные из реестров Государственной пограничной службы, подтверждающие эти факты.

"Есть дополнительная информация из реестров от Пограничной службы, которая также совпадает с тем, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает - меня, честно говоря, не интересует", - рассказал Зеленский.

Как подчеркнул президент, решение о лишении Труханова гражданства не является политическим.

"Есть ли стопроцентный факт, что он является гражданином России? Мне СБУ и пограничники говорят - да. На основе этих фактов и других документов может быть принято соответствующее решение. Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг и считаю, что это сделано по закону и справедливо", - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что как президент он должен быть уверен в способности людей, которые возглавляют власть в Одессе.

"Потому что никто не знает, чего ожидать от "русских" и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят", - пояснил президент.

Что известно о прекращении украинского гражданства Труханову

Напомним, 13 октября на сайте президента появилась петиция с требованием лишить мэра Одессы гражданства Украины, которая менее чем за сутки собрала более 25 тысяч подписей.

На следующий день Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства из-за обнаруженного у него российского паспорта. После этого мэра досрочно отстранили от должности, а на его место создали Одесскую городскую военную администрацию.

Новую администрацию официально возглавил Сергей Лысак, который ранее руководил Днепропетровской областной военной администрацией. Сам Труханов отрицал наличие у него гражданства РФ, однако СБУ обнародовала соответствующие доказательства.

Также сообщалось, что с 16 октября обязанности мэра Одессы временно исполняет секретарь городского совета Игорь Коваль.

Подробнее о том, кто такой Труханов, - в материале РБК-Украина.

