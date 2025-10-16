Стало известно, кто исполняет обязанности мэра Одессы: решение горсовета

С 16 октября обязанности мэра Одессы временно исполняет секретарь городского совета Игорь Коваль. Это произошло после того, как одесскому мэру Геннадию Труханову прекратили украинское гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение на сайте мэрии Одессы.

"Приступаю к исполнению обязанностей Одесского городского головы с 16 октября 2025 года", - говорится в распоряжении, которое подписал Коваль.

Как указано в документе, решение приняли на основании части второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия городского головы его обязанности исполняет секретарь городского совета.

Что предшествовало

Напомним, 13 октября на сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой лишить мэра Одессы гражданства Украины. Менее чем за сутки документ набрал более 25 тысяч подписей.

14 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Геннадия Труханова из-за обнаружения у него российского паспорта.

После лишения гражданства действующего мэра досрочно лишили полномочий. В связи с этим Зеленский подписал приказ о создании Одесской городской военной администрации.

Уже известно, что новосозданную администрацию возглавит Сергей Лысак, который ранее занимал должность главы Днепропетровской областной военной администрации.

Сам Труханов отрицал наличие у него российского гражданства. Однако Служба безопасности Украины обнародовала доказательства наличия у него гражданства РФ.

