ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Стало известно, кто исполняет обязанности мэра Одессы: решение горсовета

Одесса, Четверг 16 октября 2025 12:13
UA EN RU
Стало известно, кто исполняет обязанности мэра Одессы: решение горсовета Фото: Игорь Коваль (facebook.com odessa.koval)
Автор: Ірина Глухова

С 16 октября обязанности мэра Одессы временно исполняет секретарь городского совета Игорь Коваль. Это произошло после того, как одесскому мэру Геннадию Труханову прекратили украинское гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение на сайте мэрии Одессы.

Как указано в документе, решение приняли на основании части второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия городского головы его обязанности исполняет секретарь городского совета.

"Приступаю к исполнению обязанностей Одесского городского головы с 16 октября 2025 года", - говорится в распоряжении, которое подписал Коваль.

Стало известно, кто исполняет обязанности мэра Одессы: решение горсоветаФото: распоряжение мэрии (omr.gov.ua)

Что предшествовало

Напомним, 13 октября на сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой лишить мэра Одессы гражданства Украины. Менее чем за сутки документ набрал более 25 тысяч подписей.

14 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Геннадия Труханова из-за обнаружения у него российского паспорта.

После лишения гражданства действующего мэра досрочно лишили полномочий. В связи с этим Зеленский подписал приказ о создании Одесской городской военной администрации.

Уже известно, что новосозданную администрацию возглавит Сергей Лысак, который ранее занимал должность главы Днепропетровской областной военной администрации.

Сам Труханов отрицал наличие у него российского гражданства. Однако Служба безопасности Украины обнародовала доказательства наличия у него гражданства РФ.

Все что известно о Геннадии Труханове от охранника до мэра Одессы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Геннадий Труханов
Новости
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит