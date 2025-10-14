ua en ru
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники

Вторник 14 октября 2025 15:51
UA EN RU
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Также украинское гражданство потеряли предатели Олег Царев и Сергей Полунин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Петиция с призывом лишить Труханова гражданства

Отметим, ранее на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием лишить городского голову Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Ранее сам Труханов заявлял о возможности такого решения.

Автор петиции отметил, что открытые источники неоднократно сообщали о наличии у Труханова российского паспорта и налогового номера, что противоречит Конституции Украины. Кроме того, в петиции утверждается, что он распространяет нарративы государства-агрессора, создавая риск для национальной безопасности.

Также в обращении упомянута трагедия в Одессе 30 сентября 2025 года, когда из-за сильного ливня погибли 10 человек.

Кроме того, на сайте ОП создана петиция за 24 сентября 2025 года по созданию в Одессе военной администрации, которая тоже собрала более 25 000 подписей.

Президент ответил на нее и объяснил, что объяснил, что решение о создании военных администраций принимается по представлению областных государственных администраций или военного командования. До сих пор соответствующие представления не вносились.

Зеленский отметил, что направил письма главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе Одесского ОВА Олегу Киперу с просьбой проверить информацию и при наличии правовых оснований принять меры.

Зеленский подписал указ

Сам президент Украины, который сообщил сегодня, что провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых регионах по "принципиальным вопросам" намекнул, что подписал указы о лишении украинского гражданства ряда лиц.

"Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - проинформировал Зеленский.

Что известно о Труханове, Цареве и Полунине

Мэр Одессы Геннадий Труханов - украинский политик, занимающий должность мэра с 2014 года. Народный депутат 7-го созыва. (2012-2014), бывший член запретной "Партии регионов".

Труханов родился в Одессе. До политической карьеры работал в бизнесе и занимал должность главы Одесского областного совета. В 2014 году был избран городским председателем Одессы от партии "Доверяй делам". С этого времени он неоднократно переизбирался на эту должность.

В 2014 году, на фоне революции Достоинства и начала русско-украинской войны, Труханов высказывался в поддержку пророссийских нарративов.

Отметим, украинские журналисты неоднократно публиковали расследование российского гражданства Труханова.
Мэр Одессы утверждает, что имеет только украинское гражданство и не владеет паспортами других государств

В 2025 году появились новые обвинения в наличии у Труханова российского паспорта. Однако он отрицает это и заявляет, что готов пройти проверку на полиграфе.

Олег Царев - бывший народный депутат Украины, один из лидеров запрещенной партии "Партия регионов".

Во время событий 2014 после Революции Достоинства Царев активно поддерживал сепаратизм на Донбассе, находится во всеукраинском уголовном розыске.

3 июня 2014 года ВРУ согласовала привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест и содержание Царева под стражей. Но позже он был выпущен на свободу.

26 июня 2014 года он избран так называемым спикером "парламента" союза "ДНР" и "ЛНР", которые Генеральная прокуратура Украины квалифицирует как террористические.

Имеет отношение к "Комитету спасения Украины", созданному в Москве 3 августа 2015 года бывшими чиновниками Украины времен президентства Януковича.

После полномасштабного российского наступления на Украину, с марта 2022 г. подозревается в сотрудничестве с Россией и российскими оккупантами. Цареву в мае 2022 года заочно дали 12 лет лишения свободы.

Сергей Полунин - украинский балетный танцовщик, который после 2022 года активно выступал с пророссийскими заявлениями, поддерживая войну РФ против Украины.

Он не только публично выражал поддержку агрессии России в Украине, но принимал участие в пропагандистских проектах и ​​мероприятиях в РФ.

Танцовщик балета в 2018-м получил российский паспорт. Он давно известен своими пророссийскими взглядами, хотя в 2025 году бежал из России.

