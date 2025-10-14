ua en ru
Труханов имеет российский паспорт: СБУ показала фото документов

Украина, Вторник 14 октября 2025 18:14
Труханов имеет российский паспорт: СБУ показала фото документов Фото: Геннадий Труханов (t me truonline)
Автор: Наталья Кава

Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении украинского гражданства городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как пояснили в СБУ, данное решение основывается на доказательствах, полученных в ходе расследования, и уже утверждено соответствующим указом президента.

По данным ведомства, действующий мэр Одессы является гражданином Российской Федерации и имеет действующий загранпаспорт РФ. Документы, подтверждающие это, находятся в распоряжении украинской спецслужбы.

В частности, установлено, что 15 декабря 2015 года - уже после начала российской агрессии против Украины - Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта, выданный сроком на 10 лет. Также в 2017 году его представители обращались в российские органы власти об отмене внутреннего паспорта РФ, однако, как уточнили в судебных документах, такая процедура не лишает гражданства, приобретенного на законных основаниях.

Таким образом, Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином России. Кроме того, он имеет российский идентификационный код, который отображается в базе данных Федеральной налоговой службы РФ.

Что известно о Труханове

Как сообщили источники РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Также украинское гражданство потеряли предатели Олег Царев и Сергей Полунин.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что во время проверки украинские правоохранители обнаружили лиц с российскими паспортами.

Также, по данным РБК-Украина, решение о полномочиях Труханова должен принимать Одесский горсовет. По информации собеседников издания, процедура прекращения полномочий мэра предусматривает соответствующее решение городского совета.

Подробнее о том, кто такой Труханов, - в материале РБК-Украина.

Служба безопасности Украины Геннадий Труханов Одесса Владимир Зеленский
