Труханов имеет российский паспорт: СБУ показала фото документов

Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении украинского гражданства городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как пояснили в СБУ, данное решение основывается на доказательствах, полученных в ходе расследования, и уже утверждено соответствующим указом президента.

По данным ведомства, действующий мэр Одессы является гражданином Российской Федерации и имеет действующий загранпаспорт РФ. Документы, подтверждающие это, находятся в распоряжении украинской спецслужбы.

В частности, установлено, что 15 декабря 2015 года - уже после начала российской агрессии против Украины - Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта, выданный сроком на 10 лет. Также в 2017 году его представители обращались в российские органы власти об отмене внутреннего паспорта РФ, однако, как уточнили в судебных документах, такая процедура не лишает гражданства, приобретенного на законных основаниях.

Таким образом, Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином России. Кроме того, он имеет российский идентификационный код, который отображается в базе данных Федеральной налоговой службы РФ.