Суд почав обирати Труханову запобіжний захід: що відомо

Печерський райсуд Києва почав розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу колишньому меру Одеси Геннадію Труханову. Його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей під час негоди наприкінці вересня.

Зазначимо, сторона обвинувачення клопотає про цілодобовий домашній арешт для Труханова на 60 днів з носінням електронного браслета.

Проте сам Труханов на засідання не приїхав, але подав клопотання про участь по відео-зв'язку.

Що відомо про справу Труханова щодо службової недбалості

Після понад 25 обшуків у дев’ятьох посадовців, серед яких ексмер Труханов, його два заступники, керівники департаментів та комунального підприємства "Міські дороги", оголосили про підозру за ч. 3 ст. 367 ККУ - службова недбалість, що призвела до загибелі людей.

Їхні дії, за версією слідства, призвели до трагічних наслідків під час стихії 30 вересня. Загалом внаслідок потужних злив в Одесі загинули девʼять людей.

Зокрема, жінки, які поверталися додому вулицею - хвиля збила їх з ніг та понесла течією. Люди свідчили, що за лічені хвилини вода знищувала паркани й затоплювала будинки до другого поверху.

Одним із найтрагічніших епізодів повені стала загибель родини з 5 осіб, серед яких була дитина. Сімʼя жила на цокольному поверсі. За кілька хвилин потік води накрив жителів будинку, не лишивши жодного шансу вижити. Рятувальники знайшли тіла родини у підвалі, коли відкачували воду.

Ще тоді мер міста Геннадій Труханов зазначав, що лише за сім годин 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів, тож "жодна зливова система не могла впоратися з таким навантаженням". Після трагедії президент Володимир Зеленський доручив міністру розвитку громад та територій провести повну перевірку роботи місцевої влади.

Паралельно з ліквідацією наслідків трагедії, поліцейські розпочали розслідування. У ході слідства було встановлено, що система зливової каналізації на території Одеси роками не утримувалась належним чином.

"Повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей", - заявив днями генпрокурор України Руслан Кравченко.

Хто такий Геннадій Труханов і чому його позбавили громадянства

Геннадій Труханов - український політик, який обіймав посаду мера з 2014 року, раніше був народним депутатом 7-го скликання та членом забороненої "Партії регіонів".

Є уродженцем в Одесі, очолював Одеську обласну раду, до політики працював у бізнесі. У 2014 році Труханов був обраний мером від партії "Довіряй справам" і з того часу неодноразово переобирався на цю посаду.

На тлі Революції Гідності та початку російсько-української війни він висловлював проросійські погляди. Журналісти неодноразово публікували розслідування щодо ймовірного російського громадянства Труханова, яке він заперечує, стверджуючи, що має лише український паспорт і готовий пройти перевірку на поліграфі.

У 2025 році на сайті Офісу президента з’явилися петиції з вимогою позбавити його українського громадянства та створити в Одесі міську військову адміністрацію.