Служебная халатность, унесшая жизнь: что инкриминируют Труханову и его команде

Правоохранители объявили о подозрениях девяти должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия из-за служебной халатности, которая привела к гибели людей во время масштабного наводнения 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

По данным полиции, среди фигурантов - бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, двое его заместителей, представители департаментов горсовета и руководители коммунального предприятия.

Напомним, 3 сентября в Одессе в результате обильных дождей, которые за несколько часов превратили одесские улицы в бурные потоки, произошел масштабный потоп. Система водоотведения оказалась полностью неподготовленной к стихии.

Всего тогда погибло девять человек, среди них - семья с ребенком, которая жила на цокольном этаже дома.

"Вода достигла критического уровня за считанные минуты и не оставила людям шансов на спасение", - отмечают правоохранители.

По данным следствия, ливневая канализация Одессы годами не содержалась должным образом. В рамках уголовного производства оперативники провели более 25 обысков в зданиях горсовета, коммунальных предприятий и по местам жительства должностных лиц. Правоохранители изъяли документы, технику, черновые записи и мобильные телефоны.

Фото: Труханову объявили подозрение (t.me/UA_National_Police)

На основании собранных доказательств 9 фигурантам - Труханову, двум заместителям, должностным лицам горсовета, а также представителям коммунального предприятия - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая гибель человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Что говорят в прокуратуре

Как сообщил главный прокурор Руслан Кравченко, по данным следствия, Труханов ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценного функционирования в городе инженерных сетей. В результате на протяжении многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям.

"Будучи осведомленным с этой систематической проблемой, подозреваемый не принял меры, предусмотренные его полномочиями для своевременного ремонта ливневой канализации, водоотвода и дренажных систем", - говорит Кравченко.

Также Труханов в день трагедии, 30 сентября, не организовал надлежащее оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп.

Он не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты. Также в рамках этого уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель людей, еще 8 должностным лицам Одесского городского совета и подчиненных коммунальных предприятий по ч. 3 ст. 367 УК Украины.

Среди подозреваемых: два заместителя городского головы, директора Департамента городского хозяйства и Департамента муниципальной безопасности, директор, начальник структурного подразделения и два главных инженера Коммунального предприятия "Городские дороги".

Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения и отстранении от должностей действующих чиновников.

Подозрение Труханову

Напомним, вчера вечером Геннадию Труханову было объявлено подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения, которое произошло в Одессе 30 сентября.



По данным РБК-Украина, вчера кроме Труханова подозрение в служебной халатности получили еще два его заместителя, а также пять подчиненным.

Также известно, что в среду, 29 октября, состоится заседание суда по избранию меры пресечения для Труханова.

Потоп в Одессе

30 сентября сильная непогода в Одессе привела к гибели по меньшей мере девяти человек и многочисленным травмам среди горожан. После трагедии президент Владимир Зеленский заявил, что в городе проведут масштабную проверку.

