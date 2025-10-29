Служебная халатность, унесшая жизнь: что инкриминируют Труханову и его команде
Правоохранители объявили о подозрениях девяти должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия из-за служебной халатности, которая привела к гибели людей во время масштабного наводнения 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
По данным полиции, среди фигурантов - бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, двое его заместителей, представители департаментов горсовета и руководители коммунального предприятия.
Напомним, 3 сентября в Одессе в результате обильных дождей, которые за несколько часов превратили одесские улицы в бурные потоки, произошел масштабный потоп. Система водоотведения оказалась полностью неподготовленной к стихии.
Всего тогда погибло девять человек, среди них - семья с ребенком, которая жила на цокольном этаже дома.
"Вода достигла критического уровня за считанные минуты и не оставила людям шансов на спасение", - отмечают правоохранители.
По данным следствия, ливневая канализация Одессы годами не содержалась должным образом. В рамках уголовного производства оперативники провели более 25 обысков в зданиях горсовета, коммунальных предприятий и по местам жительства должностных лиц. Правоохранители изъяли документы, технику, черновые записи и мобильные телефоны.
На основании собранных доказательств 9 фигурантам - Труханову, двум заместителям, должностным лицам горсовета, а также представителям коммунального предприятия - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая гибель человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Что говорят в прокуратуре
Как сообщил главный прокурор Руслан Кравченко, по данным следствия, Труханов ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценного функционирования в городе инженерных сетей. В результате на протяжении многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям.
"Будучи осведомленным с этой систематической проблемой, подозреваемый не принял меры, предусмотренные его полномочиями для своевременного ремонта ливневой канализации, водоотвода и дренажных систем", - говорит Кравченко.
Также Труханов в день трагедии, 30 сентября, не организовал надлежащее оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп.
Он не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты. Также в рамках этого уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель людей, еще 8 должностным лицам Одесского городского совета и подчиненных коммунальных предприятий по ч. 3 ст. 367 УК Украины.
Среди подозреваемых: два заместителя городского головы, директора Департамента городского хозяйства и Департамента муниципальной безопасности, директор, начальник структурного подразделения и два главных инженера Коммунального предприятия "Городские дороги".
Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения и отстранении от должностей действующих чиновников.
Подозрение Труханову
Напомним, вчера вечером Геннадию Труханову было объявлено подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения, которое произошло в Одессе 30 сентября.
По данным РБК-Украина, вчера кроме Труханова подозрение в служебной халатности получили еще два его заместителя, а также пять подчиненным.
Также известно, что в среду, 29 октября, состоится заседание суда по избранию меры пресечения для Труханова.
Потоп в Одессе
30 сентября сильная непогода в Одессе привела к гибели по меньшей мере девяти человек и многочисленным травмам среди горожан. После трагедии президент Владимир Зеленский заявил, что в городе проведут масштабную проверку.
Подробнее о потопе в Одессе - в материале РБК-Украина.
Кто такой Труханов
13 октября на сайте президента появилась петиция с требованием лишить мэра Одессы украинского гражданства. Менее чем за сутки она собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.
Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Геннадия Труханова после подтверждения информации о его российском паспорте. Следствие установило, что 15 декабря 2015 года - то есть после начала российской агрессии - Труханов получил загранпаспорт РФ, действующий в течение 10 лет.
После этого его досрочно отстранили от должности мэра, а в Одессе была создана городская военная администрация.
По словам Зеленского, у СБУ есть достаточно доказательств наличия у Труханова российского гражданства. Кроме того, данные Государственной пограничной службы также подтверждают эти факты. Несмотря на это, сам Труханов отрицал, что имеет российский паспорт, но СБУ обнародовала материалы, которые опровергли его заявления.
Больше о Геннадии Труханове - в материале РБК-Украина.