Суд ООН та перенесення розведення сил: новини за 8 листопада

В Гаазі відбулося засідання у справі "Україна проти Росії", розведення сил в Петрівському перенесли, нардеп Ярослав Дубневич вийшов з СІЗО. Детальніше про те, що сталося в п’ятницю, 8 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі про тероризм

В Гаазі відбулося засідання у справі "Україна проти Росії". Міжнародний суд ООН відхилив заперечення російської сторони з питання юрисдикції щодо Конвенції про протидії фінансуванню тероризму в розгляді з Україною. Відповідне рішення оприлюднив у п'ятницю голова суду Абдулкави Юсуф Ахмед. Також суд визнав свою юрисдикцію у справі про дискримінацію в Криму

Розведення сил у Петрівському перенесли

Розведення сил в Петрівському на Донбасі розпочнеться в суботу, 9 листопада, о 12:00 за київським часом. Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Сході України.

Раніше розведення сил та засобів в Петрівському планувалося у п'ятницю, 8 листопада. В зриві розведення українська сторона звинуватила бойовиків.

Дубневич вийшов з СІЗО

Народний депутат Ярослав Дубневич вийшов з СІЗО. Нардеп вийшов під заставу в 90 млн гривень.

17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

Олександрійський патріархат офіційно визнав ПЦУ

Патріархат Олександрійський і всієї Африки офіційно визнав Православну церкву України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення архієпископа ПЦУ Євстратія Зорі Facebook. Повідомляється, що офіційний лист про визнання ПЦУ Олександрійським патріархатом було відправлено 8 листопада.

У Конгресі США розсекретили ще два показання щодо імпічменту Трампа

Палата представників Конгресу США оприлюднила стенограми свідчень Олександра Віндмана (головний експерт Ради національної безпеки по Україні) і Фіони Хілл (колишній співробітник Ради національної безпеки) в рамках розслідування імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Зазначається, що він був одним з тих, хто був присутній при скандальному телефонної розмові президента Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Український плавець Романчук виграв золото з рекордом Кубка світу

Український плавець Михайло Романчук виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу, який проходить у катарській Досі.

Після срібла на дистанції 400 м вільним стилем він виграв золото на дистанції 1500 м. Михайло проплив дистанцію за 14:51.61. Результат українця став рекордним в історії Кубка світу.