ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розведення сил в Петрівському переноситися, - ОБСЄ

Новини » Політика     08.11.2019 - 11:42
Розведення сил в Петрівському переноситися, - ОБСЄ
Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Розведення військ у Петрівському розпочнеться 9 листопада о 12:00

Разведение сил в Петрівському на Донбасі розпочнеться в суботу, 9 листопада, о 12:00 за місцевим часом. Про це заявив Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік від імені Тристоронньої контактної групи.

Повідомляється, що Тристороння контактна група за участю представників деяких районів Донецької та Луганської областей України погодила дату і час початку відновлення виведення сил і техніки у Петрівському.

"Відведення сил і техніки почнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом", - йдеться в заяві.

Новина доповнюється ...

"ДНР" загрожує зривом подальшого розведення на Донбасі Розведення сил в Петрівському триватиме три дні
Новини України ОБСЄДонбасРозведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся