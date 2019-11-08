Розведення сил в Петрівському переноситися, - ОБСЄ

Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Розведення військ у Петрівському розпочнеться 9 листопада о 12:00

Разведение сил в Петрівському на Донбасі розпочнеться в суботу, 9 листопада, о 12:00 за місцевим часом. Про це заявив Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік від імені Тристоронньої контактної групи.

Повідомляється, що Тристороння контактна група за участю представників деяких районів Донецької та Луганської областей України погодила дату і час початку відновлення виведення сил і техніки у Петрівському.

"Відведення сил і техніки почнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом", - йдеться в заяві.

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