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Україна звинуватила бойовиків у зриві розведення в Петровському

Новини » Надзвичайні події     08.11.2019 - 14:42
Україна звинуватила бойовиків у зриві розведення в Петровському
Фото: ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики зірвали розведення, яке повинне було початися сьогодні о 12:00

Українська сторона звинуватила бойовиків у зриві розведення сил і засобів в Петровському на Донбасі, яке мало відбутися у п'ятницю, 8 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Як повідомляється, вчора українська сторона через Міністерство закордонних справ поінформувала ОБСЄ про готовність до розведення.

"Сьогодні, 8 листопада, о 12:00, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області. Дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення №3, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року", - говортся в повідомленні.

Проте, як повідомили в штабі, повідомлення про готовність приступити до розведення від бойовиків не надійшло.

"Сьогодні, 8 листопада, повідомлення про готовність приступити до розведення від ворожої сторони не надійшло. Таким чином супротивник зірвав не тільки процес розбавлення, але і в черговий раз порушив міжнародні домовленості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили, що розведення сил в Петровському переноситься на 9 листопада.

Також РБК-Україна писало, що практичне розведення сил в Петровському на Донбасі буде проходити протягом трьох днів, після чого почнеться розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. Війська операції Об'єднаних сил відведуть на один кілометр, також свої війська повинна відвести бік противника.

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