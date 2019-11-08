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Дубневич вийшов з СІЗО

Новини » Політика     08.11.2019 - 17:13
Дубневич вийшов з СІЗО
Фото: Ярослав Дубневич та його адвокат (РБК-Україна)

Нардеп вийшов під заставу 90 млн гривень

Народний депутат Ярослав Дубневич вийшов з СІЗО. Про це повідомляють "Граті", з посиланням на адвоката Олександра Тананакина.

Як заявив адвокат, нардеп вийшов під заставу в 90 млн гривень.

За рішенням суду про запобіжний захід, нардеп повинен носити електронний браслет, однак, за словами захисника, поки що пристрій на Дубневича ще не наділи. Але, за словами адвоката, депутат здав слідчим закордонний паспорт.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, за нардепа Дубневича було внесено заставу. Застава у розмірі 100 млн гривень вносили 6 і 7 листопада кілька людей. При цьому, сума на 10 млн більше, ніж вчора призначила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційну скаргу адвоката нардепа Дубневича і заарештувала його до 31 грудня. Також суд змінив суму застави з 100 до 90 млн гривень.

31 жовтня Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 і 9 скликання Ярослава Дубневича. В залі парламенту Дубневичу оголосили про підозру. Зняття недоторканності підтримали 332 народних депутата. Депутати також проголосували за затримання (парламентарій підтримав 241) і арешт Дубневича (229 нардепів "за").

Зазначимо, 17 жовтня Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

Дубневича випустять із СІЗО найближчим часом ВАКС підтвердив внесення застави за Дубневича
Новини України СИЗОДубневич
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