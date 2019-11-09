Суд ООН и перенос разведения сил: новости за 8 ноября

В Гааге прошло заседание по делу "Украина против России", разведение сил в Петровском перенесли, нардеп Ярослав Дубневич вышел из СИЗО. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 8 ноября, - в материале РБК-Украина

Суд ООН отклонил возражения России о юрисдикции по делу о терроризме

В Гааге прошло заседание по делу "Украина против России". Международный суд ООН отклонил возражения российской стороны по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма в разбирательстве с Украиной. Соответствующее решение огласил в пятницу глава суда Абдулкави Ахмед Юсуф. Также суд признал свою юрисдикцию по делу о дискриминации в Крыму.

Разведение сил в Петровском перенесли

Разведение сил в Петровском на Донбассе начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 по киевскому времени. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

Ранее разведения сил и средств в Петровском планировалось в пятницу, 8 ноября. В срыве разведения украинская сторона обвинила боевиков.

Дубневич вышел из СИЗО

Народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО. Нардеп вышел под залог в 90 млн гривен.

17 октября гепрокурор Руслан Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".

Александрийский патриархат официально признал ПЦУ

Патриархат Александрии и всей Африки официально признал Православную церковь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение архиепископа ПЦУ Евстратия Зори в Facebook. Сообщается, что официальное письмо о признании ПЦУ Александрийским патриархатом было отправлено 8 ноября.

В Конгрессе США рассекретили еще два показания по импичменту Трампа

Палата представителей Конгресса США обнародовала стенограммы показаний Александра Виндмана (главный эксперт Совета национальной безопасности по Украине) и Фионы Хилл (бывший сотрудник Совета национальной безопасности) в рамках расследования импичмента американского президента Дональда Трампа.

Сообщается, что он был одним из тех, кто присутствовал при скандальном телефонного разговоре президента Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский пловец Романчук выиграл золото с рекордом Кубка мира

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую награду на этапе Кубка мира, который проходит в катарской Дохе.

После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 м. Михаил проплыл дистанцию за 14:51.61. Результат украинца стал рекордным в истории Кубка мира.