У Конгресі США розсекретили ще два показання щодо імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Віндман був присутній при скандальному телефонної розмові Трампа з Зеленським

Палата представників Конгресу США оприлюднила стенограми свідчень Олександра Віндмана (головний експерт Ради національної безпеки по Україні) і Фіони Хілл (колишній співробітник Ради національної безпеки) в рамках розслідування імпічменту американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що він був одним з тих, хто був присутній при скандальному телефонної розмові президента Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Віндман дав свідчення у Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Трампа. Як зазначається, Александер Віндман - перший свідок, який безпосередньо був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. За джерелами видання, Віндман планує розповісти, що він повідомив про телефонному дзвінку Трампа з Зеленським головному юристу Ради нацбезпеки після прослуховування розмови з ситуаційної кімнати Білого дому разом з іншими представниками національної безпеки США.

Колишній заступник екс-радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона Чарльз Купперман відмовився давати свідчення перед Конгресом у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, незважаючи на порядок.

РБК-Україна писало, що співробітник Держдепу по Україні Філіп Рікер дав свідчення в Конгресі. Він сказав, що не знає про затримку військової допомоги Україні.