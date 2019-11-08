Олександрійський патріархат офіційно визнав ПЦУ

Фото: Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II (facebook.com/yevstr)

Лист про офіційне визнання ПЦУ було відправлено 8 листопада

Патріархат Олександрійський і всієї Африки офіційно визнав Православну церкву України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення архієпископа ПЦУ Євстратія Зорі Facebook.

Повідомляється, що офіційний лист про визнання ПЦУ Олександрійським патріархатом було відправлено 8 листопада.

"Головний секретаріат Патріархії Олександрійський і всієї Африки розповсюдив офіційне повідомлення, де повідомляється про визнання Патріаршого і Синодального Томосу Вселенського Патріархату про автокефалію Української Церкви і включення імені Предстоятеля Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Єпіфанія до Диптиху для поминання", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Олександрійський Патріархат приєднався до числа церков, які визнають автокефалію ПЦУ, проте офіційного підтвердження цьому не було.

Нагадаємо, 19 жовтня Елладська православна церква офіційно почала євхаристійне спілкування з Православною церквою України. Через це Російська православна церква заявила про розрив відносин з Грецькою церквою.