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Український плавець Романчук виграв золото з рекордом Кубка світу

Новини » Спорт     08.11.2019 - 19:32
Український плавець Романчук виграв золото з рекордом Кубка світу
Фото: Михайло Романчук (facebook.com/olympicua)

Спортсмену не було рівних на дистанції 1500 м

Український плавець Михайло Романчук виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу, який проходить у катарській Досі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міжнародної федерації плавання (FINA).

Після срібла на дистанції 400 м вільним стилем він виграв золото на дистанції 1500 м. Він проплив дистанцію за 14:51.61. Результат українця став рекордним в історії Кубка світу.

Срібло у чеха Яна Мікі (14:58.30), бронзова медаль дісталася угорцю Гергелі Гюрта (14:59.88).

У грудні минулого року Романчук став найсильнішим на дистанції 1500 м вільним стилем на чемпіонаті світу на короткій воді, завоювавши золоту медаль зі світовим рекордом.

Також на рахунку спортсмена новий рекорд України на дистанції 800 м вільним стилем.

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