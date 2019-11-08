Суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі про тероризм

Фото: засідання Міжнародного суду (icj-cij.org)

Також суд визнав свою юрисдикцію у справі про дискримінацію в Криму

Міжнародний суд ООН відхилив заперечення російської сторони з питання юрисдикції щодо Конвенції про протидії фінансуванню тероризму в розгляді з Україною. Відповідне рішення оприлюднив у п'ятницю голова суду Абдулкави Юсуф Ахмед.

"Суд прийшов до висновку, що заперечення Російської Федерації щодо юрисдикції з конвенції про протидії фінансуванню тероризму не можуть бути визнані", - заявив він.

Також суд визнав свою юрисдикцію у справі про расову дискримінацію в Криму.

Відзначимо, сьогодні в Гаазі проходить засідання по справі "Україна проти Росії".

Нагадаємо, Україна звинувачує Російську Федерацію в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

Поданий українською стороною меморандум щодо Росії містить факти і докази, на яких ґрунтується позов у справі "Україна проти Росії". Передбачається, що розгляд триватиме кілька років.