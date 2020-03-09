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Ціни на нафту знизилися майже на третину

Новини » Енергетика     09.03.2020 - 03:55
Ціни на нафту знизилися майже на третину
Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Станом на 00:02 за київським часом ціна за барель нафти Brent впала до 31,43 доларів

Вартість нафти марки Brent у перший робочий день після розпаду угоди ОПЕК+ знизилася майже на третину. Про це свідчать дані торгів дев'ятого березня.

За станом на 00:02 за київським часом ціна за барель нафти Brent впала до 31,43 доларів. Таким чином падіння склало близько 31,1 відсотка.

Пізніше вартість скоректувалася, і на даний момент коливається в районі 34 доларів за барель (падіння становить близько 25%).

Вартість нафти марки WTI впала на 26%, до 30,7 долара за барель.

Нагадаємо, переговори міністрів країн ОПЕК+ у Відні завершилися провалом через недосягнення згоди між Російською Федерацією і Саудівською Аравією.

Після провалу переговорів Саудівська Аравія планує значно збільшити видобуток нафти і запропонувала клієнтам значну знижку. Фактично Ер-Ріяд має намір почати "цінову війну" на нафтовому ринку.

Збільшити видобуток нафти планується до понад 10 млн барелів на добу, а при необхідності - до рекордних 12. Враховуючи те, що спалах коронавіруса і так знизила попит на нафту, такі дії Саудівської Аравії можуть "створити хаос" на ринку нафти.

У Відні провалилися переговори ОПЕК та Росії Ціни на нафту посилили падіння, Brent подешевшала за день на 8%
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