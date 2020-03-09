На суді щодо MH17 понад 80 осіб вимагатимуть компенсації

Фото: суд по справі MH17 в Гаазі (twitter.com/ChristopherJM)

Позови про компенсацію подадуть 84 родича жертв катастрофи

На суді в Гаазі щодо авіакатастрофи Boeing на Донбасі компенсації вимагатимуть понад 80 родичів загиблих. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомили в суді, на сьогодні 49 родичів загиблих вже виявили бажання виступити в суді. Також суд чекає письмові заяви від 82 осіб, які повинні сформулювати наслідки катастрофи MH17 для них.

Крім того, на цей час 84 родича подають позови про компенсацію.

Нагадаємо, раніше став відомий попередній графік судових слухань у справі MH17. Цього тижня засідання будуть проходити щодня з 11:00 до 18:00 за київським часом. Також повідомлялося, що для судових засідань зарезервовано кілька дат у 2020 2021 роках

Зазначимо, кримінальна справа вже складається з 36 тис. сторінок, і по ходу судового процесу буде зростати, бо за законодавством Нідерландів можна додавати до справи нові дані.

Катастрофа літака МН17, який летів за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, сталася 17 липня 2014 року в розпал бойових дій на Донбасі. В результаті неї загинуло 298 пасажирів і членів екіпажу. За кількістю жертв замикає топ-10 найбільших авіакатастроф в історії.