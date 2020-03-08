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Переговори з МВФ відкладаються у зв'язку зі зміною уряду, - Bloomberg

Новини » Економіка     08.03.2020 - 05:55
Переговори з МВФ відкладаються у зв'язку зі зміною уряду, - Bloomberg
Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Керівництво МВФ побоюється посилення впливу олігархів

Переговори України та Міжнародного валютного фонду щодо нового кредиту затягуються у зв'язку із відставкою уряду Олексія Гончарука. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як зазначається, уряд Гончарука інвесторів влаштовував. Крім того, генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Тепер інвесторів насторожує можливе посилення впливу олігархів на новий український уряд.

У зв'язку із цією ситуацією кредит від МВФ для України у сумі 5,5 млрд доларів затримується на місяці.

Нагадаємо, нещодавно новий міністр фінансів Ігор Уманський під час зустрічі з постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом наголосив, що співпраця із Фондом наразі є для нього пріоритетною.

Раніше, до зміни уряду, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що Фонд бачить помітний прогрес в переговорах з Україною.

Перед цим експертна місія МВФ 20 лютого почала переговори з владою України. Команда фахівців приїжджала в Україну для обговорення технічних питань.

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