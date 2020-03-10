ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії розширили карантин на всю країну

Новини » В світі     10.03.2020 - 00:24
В Італії розширили карантин на всю країну
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Італійцям не рекомендують залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних сімейних ситуаціях.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що заходи щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 будуть поширені на всю країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Конте заявив, що люди по всій країні не повинні залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних сімейних ситуаціях.

Пасажири рейсів, що вилітають, крім тимчасових відвідувачів, повинні будуть довести, що у них є такі підстави. Точно так само повинні обґрунтувати поїздку і ті, хто прибуває в країну.

Конте додав, що всі спортивні заходи, включаючи футбольні матчі, призупинено по всій країні.

Обмеження аналогічні тим, які раніше застосовувалися до найбільш постраждалого регіону Ломбардія і 14 інших провінцій.

Нагадаємо, що в Італії число смертей від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилася на 97, загальне число померлих досягло 463 чоловік. Кількість інфікованих в даний час складає 9172. Відзначається, що 724 осіб повністю одужали.

РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавіруса в світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них більше 9 тисяч зафіксовані в Європі. В Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, зокрема, 255 - летальні.

У міністра культури Франції виявили коронавірус Італія закриє всі гірськолижні курорти
Новини України ІталіяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся