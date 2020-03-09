ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США почали виведення своїх військ з Афганістану

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 22:12
США почали виведення своїх військ з Афганістану
Ілюстративне фото (flickr.com jeromestarkey)

США почали виведення військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з талібами

США почали в понеділок, 9 березня, процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом "Талібан". Про це повідомляє AFP.

Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

Раніше повідомлялося, що протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Нагадаємо, 29 лютого Сполучені Штати і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану і початку в країні мирного процесу. Вашингтон оголосив про повне виведення американських військових з Афганістану, який повинен відбутися через 14 місяців.

Після чого бойовики радикального руху "Талібан" напали на урядові сили Афганістану через годину після розмови президента США Дональда Трампа з лідером талібів. В результаті нападу загинули 20 військових і правоохоронців.

4 березня в відповідь на дії талібів, США вперше після підписання мирної угоди з радикальним рухом завдали удару по позиціях талібів в Афганістані. Удар був здійснений з метою оборони, щоб зупинити напад.

Фондовий ринок США продовжив падіння після призупинення торгів В Афганістані два кандидати у президенти проголосили себе главами держави
Новини України Сполучені Штати АмерикиАфганистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся