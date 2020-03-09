США почали виведення своїх військ з Афганістану

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США почали виведення військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з талібами

США почали в понеділок, 9 березня, процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом "Талібан". Про це повідомляє AFP.

Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

Раніше повідомлялося, що протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Нагадаємо, 29 лютого Сполучені Штати і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану і початку в країні мирного процесу. Вашингтон оголосив про повне виведення американських військових з Афганістану, який повинен відбутися через 14 місяців.

Після чого бойовики радикального руху "Талібан" напали на урядові сили Афганістану через годину після розмови президента США Дональда Трампа з лідером талібів. В результаті нападу загинули 20 військових і правоохоронців.

4 березня в відповідь на дії талібів, США вперше після підписання мирної угоди з радикальним рухом завдали удару по позиціях талібів в Афганістані. Удар був здійснений з метою оборони, щоб зупинити напад.