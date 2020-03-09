Світоліна завоювала свій перший титул у сезоні 2020 року

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Україна стала переможницею турніру в Монтерреї

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру в Монтерреї. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У фінальному матчі сьома ракетка світу обіграла чешку Марію Боузкову - 7:5, 4:6, 6:4. Тенісистки провели на корті 3 години. Для суперниць це був другий очний матч. Минулого року в Гуанчжоу українка знялася з їхнього двобою.

На шляху до фіналу Світоліна перемогла Данку Ковінчіч з Чорногорії (6:3, 6:2), Ольгу Говорцову з Білорусі (6:3, 6:4), Лейлу Анни Фернандес з Канади (6:4, 7:5) і Аранчу Рус з Нідерландів (6:0, 6:1), не програвши до вирішального матчу жодного сету.

Для Еліни Світоліної це 14 титул WTA в кар'єрі і перший в нинішньому сезоні з моменту перемоги на Підсумковому турнірі у 2018 році.

У парній сітці турніру в Монтерреї перемогла Катерина Бондаренко разом з Шарон Фішман з Канади. Напередодні вони в фіналі обіграли японсько-китайський дует Мії Като і Ван Яфань - 4:6, 6:3, 10:7.

Цікаво, що вперше з 2017 року (турніру в Стамбулі) дві представниці України виграли турнір WTA і в одиночному розряді, і в парі.