Скачок курса евро еще повлияет на цены в Украине: Пышный назвал сроки

Украина, Четверг 07 августа 2025 08:38
Скачок курса евро еще повлияет на цены в Украине: Пышный назвал сроки Фото: глава Нацбанка Андрей Пышный (facebook.com NationalBankOfUkraine)
Автор: Карина Левицкая, Ростислав Шаправский

Девальвация курса гривны к евро, которая состоялась в предыдущие месяцы, постепенно будет переноситься на цены в следующие два-три квартала. Этот фактор повлияет на общий уровень инфляции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По словам Пышного, фактор курса евро начал играть свою роль в 2025-м году с усилением глобальной неопределенности на фоне тарифных войн.

"Именно после того произошли соответствующие изменения в паре доллар/евро, что сказалось на курсе гривны к евро. Сейчас они имеют свое влияние, мы его фиксируем (в частности в стоимости топлива), но в определенной степени это влияние еще отложено во времени",- отметил он.

В то же время глава Нацбанка добавил, что гривна к доллару остается устойчивой.

"Динамика курса гривны к доллару определяется рынком, как и предусмотрено управляемой гибкостью", - пояснил Пышный.

Что происходит с валютами в Украине

Напомним, что в начале этого лета Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне.

Вскоре после этого произошел резкий скачок курса евро - до 48,5 гривны за 1 евро. Это было обусловлено прежде всего изменением соотношения евро/доллар на международных рынках.

Уже в конце июля официальный курс евро был установлен на уровне 48,1481 гривни за 1 евро. Всего за месяц курс снизился на 64 копейки.

По состоянию на 5 августа курс доллара к евро усилился, что повлияло на стоимость европейской валюты в Украине. За неделю евро подешевел почти на 3% - до 47,6 грн/евро. Это снижение объясняется внешними валютными факторами.

Заметим, что в частности вчера, 6 августа, обменные пункты снизили курсы доллара и евро. Благодаря этому стало возможным купить доллар можно в среднем по 41,36 гривны, а евро по 47,50 гривны.

Заметим, что директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой на днях рассказал, что же влияет на доллар и евро и какими будут курсы в августе.

