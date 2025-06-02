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Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы

Украина, Понедельник 02 июня 2025 15:30
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Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6184 гривен за 1 доллар (+0,0923 грн).
Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,5032 гривен за 1 евро (+0,4292 грн).
Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

Прогноз курса

Как отметила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, прошлая неделя прошла без существенных девальвационных рисков.

По ее прогнозу, начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями при условии отсутствия внешнего влияния.

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