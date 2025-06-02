Рост доллара и скачок евро: НБУ установил официальные курсы

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 3 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6184 гривен за 1 доллар (+0,0923 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,5032 гривен за 1 евро (+0,4292 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.