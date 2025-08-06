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Обменные пункты снизили курсы доллара и евро

Украина, Среда 06 августа 2025 10:23
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Обменные пункты снизили курсы доллара и евро Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,36 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,61-41,64 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 6 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6845 гривен за 1 доллар (-0,1056 грн). Это минимальный уровень с 30 июня (41,6409 гривен).

Официальный курс евро составит 48,0914 гривен за 1 евро (-0,2556 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, Глобус Банка, на этой неделе курс доллара вряд ли существенно изменится.

По его словам, коридоры допустимых валютных изменений составят 41,6-42 грн/доллар.

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